北京閹割香港選舉制度引起多國反響。外交部駐港公署發言人反駁，「任何干預香港事務的行徑都是痴心妄想」，辯稱「完善」香港選舉制度「絕不是要不要民主、自由的問題，而是涉及奪權與反奪權、顛覆及反顛覆、滲透及反滲透的較量。」

美國、英國、澳洲、歐盟、日本及七大工業國組織（G7），相繼就人大通過「完善」香港選舉制度的決定表態後，外交部駐港公署發言人表示，強烈不滿和堅決反對「少數西方國家單獨或聯合發表所謂聲明，詆毀中國全國人大就完善香港選舉制度作出決定，粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，赤裸裸干預香港事務和中國內政。」

發言人認為人大通過有關決定是「彰顯了包括香港同胞在內全體中國人民堅決維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的決心和信心」；又指港府和社會各界「紛紛對決定表達擁護與支持，充分說明完善香港特區選舉制度得民心、順民意，是大勢所趨，不可阻擋。」

發言人又批評「少數西方國家」的「所謂聲明、報告等違背基本事實、顛倒是非黑白、充斥雙重標準，實質是包庇縱容反中亂港分子，充份暴露他們見不得香港好、不想讓香港治，把香港當作棋子遏制中國發展的險惡用心和卑鄙伎倆。」

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