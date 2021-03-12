【本報訊】因向警方私家車掟雪糕筒判囚七個月的地盤工，刑滿出獄不久，昨承認另涉兩案及認罪，涉及前年包圍深水埗警署及去年旺角堵路示威。控方播放案發片段，顯示被告曾在深水埗警署外集結，其間手持大聲公，歌唱「深水埗街坊係乖X過你哋，有薑就衝出嚟捉X我哋」。主任裁判官徐綺薇指需時翻閱案發片段和截圖，及辯方的求情信，將被告還柙至4月1日，索取背景報告再判刑。

被告黃兆昌（39歲，圖）承認兩項非法集結罪，前年8月28日在深水埗欽州街與汝州街交界、及去年6月12日在旺角砵蘭街與山東街交界參與非法集結。他昨步入囚室前，親友叮囑「照顧自己呀」。

求情指自發協助長者多年

辯方求情指，被告本性善良，多年來自發協助長者，又買食物及衣物給露宿者。辯方呈上油尖旺區議員林兆彬、多名長者及露宿者共六封求情信，透露被告為行動不便的長者解決家中電器問題，又幫長者搬屋及陪看醫生，更定時買食物探望露宿者。就深水埗案，辯方稱被告當日與女友爭拗，受了酒精影響而犯案，現場有人使用雷射筆，但被告沒參與，現已深感後悔；至於旺角案中，事件造成的堵塞只有15分鐘，望法庭酌情輕判。

徐官接納被告認罪有悔意，指出向警方私家車掟雪糕筒的案底是在這兩案之後才判監，法庭判刑時會視被告沒刑事紀錄。徐官指出，深水埗案案情較為嚴重，片段顯示現場環境氣氛已十分緊張，但被告使用大聲公說出挑釁話語，行為會挑動現場人士情緒，且被告當時是在法庭保釋下犯案，屬加刑因素。

案件編號：KCCC233/2021 、WKCC4251/20