A defendant, Wong Siu Cheong 黃兆昌, aged 38, was charged with criminal damage as he threw cone to police car during the protest against the amendments to the Fugitive Offenders Ordinance 《逃犯條例》 outside MTR Prince Edward Station on 31st October 2019. He was found guilty. Photo shows Wong Siu Cheong in prisoner car outside West Kowloon Law Courts Building.
【本報訊】因向警方私家車掟雪糕筒判囚七個月的地盤工，刑滿出獄不久，昨承認另涉兩案及認罪，涉及前年包圍深水埗警署及去年旺角堵路示威。控方播放案發片段，顯示被告曾在深水埗警署外集結，其間手持大聲公，歌唱「深水埗街坊係乖X過你哋，有薑就衝出嚟捉X我哋」。主任裁判官徐綺薇指需時翻閱案發片段和截圖，及辯方的求情信，將被告還柙至4月1日，索取背景報告再判刑。
被告黃兆昌（39歲，圖）承認兩項非法集結罪，前年8月28日在深水埗欽州街與汝州街交界、及去年6月12日在旺角砵蘭街與山東街交界參與非法集結。他昨步入囚室前，親友叮囑「照顧自己呀」。
求情指自發協助長者多年
辯方求情指，被告本性善良，多年來自發協助長者，又買食物及衣物給露宿者。辯方呈上油尖旺區議員林兆彬、多名長者及露宿者共六封求情信，透露被告為行動不便的長者解決家中電器問題，又幫長者搬屋及陪看醫生，更定時買食物探望露宿者。就深水埗案，辯方稱被告當日與女友爭拗，受了酒精影響而犯案，現場有人使用雷射筆，但被告沒參與，現已深感後悔；至於旺角案中，事件造成的堵塞只有15分鐘，望法庭酌情輕判。
徐官接納被告認罪有悔意，指出向警方私家車掟雪糕筒的案底是在這兩案之後才判監，法庭判刑時會視被告沒刑事紀錄。徐官指出，深水埗案案情較為嚴重，片段顯示現場環境氣氛已十分緊張，但被告使用大聲公說出挑釁話語，行為會挑動現場人士情緒，且被告當時是在法庭保釋下犯案，屬加刑因素。
案件編號：KCCC233/2021 、WKCC4251/20