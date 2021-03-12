【本報訊】遭還柙的公民黨譚文豪和民主黨尹兆堅，其家人及團隊替二人開設Patreon收費頻道，希望支持者能在艱難時刻，透過訂閱向二人送上支持。

有一對孿生子女的譚文豪，由太太主理「大氣層內的龍鳳B」Patreon頻道，譚曾訴說對一對子女的思念，令人動容，該Patreon專頁將記錄譚一對子女的生活點滴，讓他日後可以重溫。

尹兆堅團隊籲訂閱

譚太在首篇收費帖文指，自己前晚替子女檢查功課，老師請譚的兒子畫一幅感恩的圖畫，他畫了一幅一家四口的「全家福」，令譚太感到欣慰，她向譚承諾會好好照顧一對子女：「半夜佢（兒子）發惡夢走咗入我間房，問爸爸喺邊度⋯⋯諗起爸爸以前無論幾忙，都一定會抽時間陪龍鳳B玩、檢查功課、講古仔畀佢哋聽。呢段時間佢哋兩個未能夠見到爸爸，但係都好乖，識得自動波坐定定做功課、左砌右砌出唔同有創意嘅lego組合、畫咗好多好多靚畫，錫住我唔使我勞氣。」

尹兆堅團隊亦開設「尹兆堅 - 堅和你分享Patreon」頻道，呼籲「訂閱阿尹Patreon，繼續同阿尹傾偈！」團隊指將會記下過往與尹相處點滴，透過Patreon讓大家認識尹的另一面，尹的太太、女兒亦把家書上載。團隊引述尹指，他不會放棄，「希望大家都要保重，係黑暗同悲傷嘅時候仍然堅持信念，香港人加油！」