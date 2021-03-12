【本報訊】新加坡《聯合早報》早前引述消息，指當局正調查民間人權陣線（民陣）是否違反國安法，料民陣會被取締。政權威脅下，多個組織接連與民陣割席，公民黨決定停止派代表參與民陣的會議及工作，新民主同盟亦表明，未來將不參與民間人權陣線的工作及會議。天主教正義和平委員會和民主中國陣線亦將退出民陣工作。

泛民圈子近日流傳，去年初選時借出作票站的區議員，也很可能涉及被捲入47人國安案，民陣則會是下一個目標，故多個團體紛紛退出，讓民陣「自然死亡」，盡量減低被政權針對風險。

公民黨副主席賴仁彪回覆本報時證實，該黨本周初決定停止派代表參與民陣的會議及工作，並已就此通知民陣，他表示有責任保護黨員，希望支持者可以理解。

傳民主黨或跟隨

有傳民主黨和新同盟都會暫停參與民陣工作，民主黨民主青年主席陳堡明則向本報指，該黨目前未有明確決定，因為現時政治局勢變化太快，並透露指下星期中委會或有深入討論。據《明報》報道，天主教正義和平委員會和民主中國陣線亦將退出民陣工作。曾任民陣召集人的天主教正義和平委員會幹事孔令瑜接受該報查詢時指，已向民陣交代退出原因，不作公開說明。

民陣召集人陳皓桓則表示，尊重和理解任何團體作出的決定，坦言目前有六至七個團體表明退出民陣，但民陣目前仍會繼續堅持有關工作。街坊工友服務處上周率先與民陣「割席」，發聲明表示未來不參與民陣的工作及會議。

由多個民主派政黨和民間組織於2002年成立的民陣，曾舉辦過2003年的7.1大遊行，之後政府撤回23條惡法，民陣之後每年7.1也繼續舉辦遊行。2019年港府強推修訂《逃犯條例》，民陣亦舉辦過多場遊行，包括2019年6月16日的200萬人遊行，創下歷史紀錄。