住屋問題困擾港人，樓價高、租金貴，公屋供不應求，令一眾基層巿民上樓遙遙無期，被迫長年租住劏房。早前油尖旺區一帶爆疫，引起大眾關注劏房的惡劣衞生問題。有調查發現，劏房越來越細，惟租金未跌反升，除了擔憂業主加租，基層租戶亦面對衞生、保安及對子女成長影響等問題，長期生活在擔驚受怕之中。

由油尖旺區議會贊助、關注綜援低收入聯盟及宏恩基督教學院進行的油尖旺不適切住屋研究報告，於2020年11月至2021年2月間訪問417名當區劏房居民，發現當中約八成已申請公屋，惟平均輪候時間達4.65年，當中更有逾四成認為未來5年仍會在劏房居住。調查團隊預計，油尖旺區內的不適切住屋單位數量有逾4.2萬個，每個單位平均被分成4.1間分間單位，平均每個分間單位居住約3.1人，單位平均呎數僅為144平方呎。

逾7成油尖旺區劏房戶每兩年搬屋一次

調查亦指出，劏房戶平均搬屋2.53次，逾七成租戶每兩年便搬屋一次，五成因為租金昂貴，約三成半因設備不完備搬遷，兩成半更是因為房東逼遷。每次搬遷支出高達2.5萬元，幾乎是基層家庭約兩個月收入。

除了要頻頻搬屋，租戶亦同時受加租、憂慮對子女成長影響、衞生及保安情況等問題困擾。有八成租戶反映自己相當擔心被業主加租，四成二的受訪者疫巿中慘被加租，平均升幅更高達12.5%。有逾半租客指，租金佔個人收入超過五成，而綜援的租金津貼根本追不上巿值租金。

有區議員指有綜援戶「要攞一啲食飯錢去貼租金，先夠交租」，狠批綜援租津多年未檢討，根本與巿況脫鈎。李玉儀博士亦指，是次調查首次發現租戶節省孩子食物開支的現象，坦言「（以前）點慳都唔會慳（小朋友）食物」，可見基層租戶捉襟見肘。

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