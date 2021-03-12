美中雙方高層外交官員，確定下周在阿拉斯加州安克雷奇舉行會談，美方有國家安全顧問沙利文和國務卿布林肯，中方則有中共外辦主任楊潔箎和外交部長王毅。

自拜登與習近平除夕通話以來，美中外交空轉多時，其間顯然經過困難的交涉。在美方來說，美中外交恢復接觸是遲早的事，對中方來說，破解特朗普的中美全面脫鈎狀況，是近期最逼切的外交議題。

會談前團結盟國 實行陰乾

在美中高層會面之前，拜登將在本周五與日本、印度、澳大利亞首腦舉行線上峯會，美、日、印、澳四國組成的「四方安全對話機制」，從外交拓展到軍事經濟科技等領域，主要為應對中共在區內的擴張和威脅。

下周初，國務卿布林肯與國防部長奧斯汀將訪問東京與首爾，兩位部長同行第一次出訪，顯示美國政府對亞洲的重視。日本本是美國堅定盟友，韓國則因地緣政治與高科技實力，成為美中兩國力爭的對象，美國兩部長同訪日韓，美國舞劍，意在中共。

美國趕在阿拉斯加會面之前，以在亞洲的連串大動作，不惜製造敵意和不和諧的氣氛，中共冷暖自知，而美國對這次會面不抱實質期望，可思過半矣。

美中高層官員對話，是不是意味着拜登即將結束特朗普圍堵中共的大戰略？拜登是否要開始與中共勾兌？這是不少人的疑問。

特朗普手上，關閉了所有美中溝通的渠道，拜登並不準備依此路進。二者戰略上的不同，在於特朗普實行的是快速打擊戰略，拜登實行的是陰乾戰略，特朗普手法是快狠準，拜登則傾向於謀定而動。

拜登的對華政策，立足於一個「慢」字，立足於一個「等」字。「慢」是按部就班，「等」是團結盟國，民主黨的意識形態終究與共和黨大有分別，而拜登與特朗普的性格也大相逕庭。

基於拜登的競選承諾，他要做的事很多，疫情、經濟、移民、科技、軍事都是迫在眉睫的要事，而氣候、盟友、重回國際組織等，雖可以慢慢來，但也不可忽視。這些工作要排出輕重緩急，有些事雖不急，但始終要做，即使是做做樣子也要做，比如氣候問題。

北京配合 求避免全面脫鈎

美中外交會談，有甚麼議題可以拿到桌面上來談？香港、台灣、新疆、內蒙的問題，一談就要吵就會崩，最多各說各話；而科技封鎖、疫情追責、軍事對立，這些一談又糾纏不休。剩下能談的，就是如何恢復外交接觸，和針對氣候變化尋找共識這兩件事而已。

美中全面脫鈎，對中共是致命打擊，中共急於改變這種極其不妙的趨勢，只要回到以往的正常接觸，就是當下最大的外交成果了，中共也不敢指望拜登會在更多問題上作出退讓。

對拜登政府來說，始終要與中共恢復對話，而恢復對話也要有一定的成果，否則無法向國民和國會交代。目前能從中共那裏拿到的，實際上只有氣候變化這件事，因此可以推測，美中高層會談即使有成果，也只是恢復外交接觸與氣候變化兩大議題。

從美國利益出發，在氣候問題上取得中共配合不是壞事，只要美國願意恢復外交接觸，中共暫時就應該收貨了。相應的，中共在氣候問題上作出某種程度的配合，既是本身經濟發展的需要，又可作為對美國的回報。雙方各有付出，各取所需，以後的事以後再說。

光看阿拉斯加會談，可能得出拜登與中共準備勾兌的結論，但如結合會談前美國政要的活動，則結論又可能不同——若準備勾兌，又何必大陣仗經營亞洲？布林肯說，美中之間，該競爭時競爭，能合作時合作，必須對抗時就對抗，這大概比較準確勾勒出拜登政府的對華政策。

綜上所述，就此論斷拜登政府與中共開始勾兌，似乎言之過早，美中關係波譎雲詭，還應該繼續觀察。

方圓

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