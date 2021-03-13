衞生署昨未有如外界要求，就接種武肺疫苗發出更具體指引，只由香港內科醫學院發出簡單聲明。據悉，衞生署也正制定接種疫苗指引，最快下周推出，但未必會就慢性病如高血壓等制定數據，作為不宜接種的硬指標。有專家向衞生署建議參考新加坡最新指引，該指引詳列64種能否接種疫苗的疾病及正服用的藥物，及列舉9個假設性病例給予醫生參考。

新加坡衞生部昨就德國BioNTech及莫德納疫苗，過敏及癌症病人在甚麼情況下適合或不適合接種疫苗，發出詳細指引，如病人對某些食物或昆蟲叮咬有敏感，或有濕疹、過敏性鼻炎，但並非有嚴重過敏反應如呼吸困難及喉嚨腫脹，屬適宜接種疫苗；若對藥物有嚴重過敏反應如強生症候群，則不宜接種疫苗。癌症病人如過去3個月及未來2個月，沒接受化療及電療都可接種疫苗。

指引列舉9個假設性個案供醫生參考，如25歲男病人使用青霉素後有蕁痲疹，但沒喉嚨腫脹及呼吸困難，都可接種疫苗。指引又列出64種能否接種疫苗的疾病及正服用的藥物，如哮喘病人可接種疫苗，但需帶備相關治療藥物。

衞生署指引未必列慢性病不宜接種硬指標

反觀現時本港衞生署就科興及德國BioNTech發出的指引非常簡單，如只指出有過敏反應及患惡性腫瘤，或正使用其他藥物者，應諮詢醫生意見。香港內科醫學院昨發聲明，只表示若慢性疾病者感不適，或醫療狀况未得滿意的控制，且需及早就醫和治療，建議推遲接種至狀况穩定為止。

據悉，衞生署也正制定接種疫苗指引，最快下周推出，但未必會就慢性病如高血壓或糖血病等制定數據，作為不宜接種的硬指標。有專家向衞生署建議參考新加坡等海外衞生機構的指引。

家庭醫生林永和表示，看過該份新加坡的最新指引，認為列舉病例可令醫生更明白如何評估市民是否適合接種疫苗，對醫生很有用。

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