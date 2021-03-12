香港曾經連續25年蟬聯美國傳統基金會的「全球經濟自由指數」榜首，今卻被剔走不再獲獨立評分。美方質疑香港在北京全面管治下與中國無異，所有事務須經北京「首肯」才能下決定，不再信任香港在「一國兩制2.0」下能維持原有的自由經濟體系。財政司司長陳茂波去信《華爾街日報》對決定表示遺憾，隨即被編輯部「打臉」指：「不要再試圖讓世界相信香港像從前一樣，而應接受現實，現在真正掌管香港的是中國國家主席習近平。」而2016年香港亦曾被下調評級展望，可見香港的經濟自由度已大不如前。
國際大都會「風光不再」 1998年起債券評級有升無跌
當年今日，2016年3月13日，《蘋果日報》A1頭條報道，國際信用評級機構穆迪降港評級展望至負面。當時穆迪暗示內地「拖累」香港，因中港政治聯繫緊密，無論短期及長遠而言，均對香港政策有負面影響。隨着中國在港影響力上升，會令香港體制「長遠失去部份獨立性」，並削弱本港對中國的體制實力。當年穆迪從政治、經濟、金融、樓價等有詳細報告，今日是否已一一應驗？想知當時政界人士如何回應？即睇蘋果寶庫：中國干預 拖累香港穆迪降港評級展望至負面
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