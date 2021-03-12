【本報訊】外界批評政府接種疫苗指引不清晰，一度有消息指，衞生署昨日會發出具體接種疫苗指引，但最終未見指引出爐，取而代之是香港內科醫學院發表的聲明，內容極簡單，僅指若慢性病患者感到不適，或其醫療狀況未受控，便應押後接種。學院委員解釋，現無科學證據證明血壓或血糖指數超過某指數，便不宜接種疫苗，若以劃一數字作界線「會累咗好多人冇得打」。

疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅日前接受D100網台訪問時透露，衞生署將發出指引表列不適合接種武肺疫苗的情況，供私家醫生及市民參考；例如列明血壓長期達160/100以上，血糖HbA1C數值長期達10以上等，均不適合或須延遲接種疫苗。

劃一「累好多人冇得打」

據悉，衞生署早前諮詢內科醫學院制訂指引的意見，但學院前日開會，有共識認為難以單一數字決定是否適合接種疫苗，故最終衞生署沒有發出相關指引，取而代之由內科醫學院作出聲明。

有關聲明指出三點，包括學院鼓勵公眾接種疫苗；慢性病患者接種疫苗帶來的好處，遠超疫苗產生不良反應的潛在風險，不良反應屬非常罕見；若慢性病患者感不適，或其醫療狀況未得到滿意控制並需及早求醫，應延遲接種疫苗。

內科醫學院委員許樹昌表示，世衞、美國疾控中心及新加坡等海外內科機構，都無用「cut off」（劃線）數字來決定民眾能否接種疫苗。內科醫學院前日開會後，也認為若以劃一數字決定不宜接種疫苗的人士，「會累咗好多人冇得打」，故衞生署不會發出指引。

許樹昌續稱，無科學數據證明血壓或血糖超過某個指數，便不宜接種或接種不安全，很多長者因血管硬化，上壓會超過150或160，「呢類病人周街都係，如果貿貿然定咗一個數唔畀人打針，反而令到佢哋冇得打」。至於肥胖、有吸煙習慣及高血壓等，是患心腦血管病的高危因素，與接種疫苗無直接關係。