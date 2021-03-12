【本報訊】21名申請保釋者的親友昨日到庭聽審，包括梁國雄太太陳寶瑩、前眾志成員黃莉莉及職工盟總幹事蒙兆達等。黃莉莉說，袁嘉蔚精神狀態良好，在獄中仍關注社區事務；蒙兆達則指出，牆內的吳敏兒與牆外的手足依然一條心，不受鐵窗阻隔。

清晨7時許，袁嘉蔚好友黃莉莉已到達西九裁判法院外排隊。她表示，前日曾到羅湖懲教所探望袁嘉蔚，對方精神狀態良好，「都會講吓笑」。袁嘉蔚為南區田灣區議員，近日亦曾在獄中表達對區務的關注，其區務現時交由議助處理，「就算佢唔喺區入邊，都希望最低可以幫佢做啲嘢。」

陳寶瑩：法官保釋準則不清

職工盟總幹事蒙兆達約9時許抵達法院支持前工會戰友吳敏兒，形容她已開始適應囚室生活，目前已替其申請她嗜讀的東野圭吾小說及相關物資。吳敏兒於獄中向他交帶，因今年或未能參與5.1遊行，盼職工盟屆時能攜帶她的「紙板人」出席。「感覺佢喺囚室裏面，我哋喺囚室外面，但場內場外大家仍然一條心，唔會因為個監牢隔住咗我哋。」

21人保釋被拒後，蒙兆達離開時難掩神傷，慨嘆覆核結果如其所料，認為法官僅公式化處理覆核申請，視之為過堂程序，從沒認真重新審視其過往決定，「一如所料，返番呢個法庭，再對返呢個官，都係唔會有機會重獲自由」。但他表示，吳敏兒不會放棄每八天就保釋被拒上訴的權利，亦會留意高院餘下兩庭關於律政司就民主派獲批保釋者作出上訴的判決，不排除向高院申請保釋。他又慶幸，不少家屬這天終於能取得旁聽票，在庭內與被告直接見面，被告於庭內不斷向旁聽席揮手示意。

梁國雄太太陳寶瑩得悉岑子杰及梁國雄保釋申請被拒後便匆匆離庭，她離開前法院表示，兩人代表律師在庭上提出案件有新發展，即律政司對黃碧雲獲准保釋提出上訴被駁回一事，惟法官指兩人未有提出新理據，繼續拒絕兩人保釋申請。

陳寶瑩說，至今仍不清楚法官的保釋準則，認為兩人願意接受的保釋條件與多名獲批保釋的民主派初選參選者相若，對二人不獲批准保釋感奇怪亦不滿。「當然好不滿，最後好簡單咁話冇新理據就否決保釋覆核。」她已表明梁國雄會繼續就保釋被拒上訴。