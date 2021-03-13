【本報訊】武肺疫苗接種計劃展開至今，發生多宗接種後死亡個案，掀起一輪「cut針潮」。特首林鄭月娥不滿港人接種率低，引述國務院副總理韓正指，中央對特區抗疫的支持「萬事俱備」，只需市民的支持和參與，她已要求當局增加合資格接種疫苗群組。有政黨認為，接種率低是源於政府防疫政策失民心。

林鄭昨日於其fb專頁發文稱，截至前晚累計約16.2萬名市民已接種第一劑疫苗，佔16歲或以上香港居民2.5%。她語帶不忿說：「難怪港大醫學院院長梁卓偉教授今（昨）早在電台上說，以此速度，香港要等到2023年才能完成全民接種疫苗！」她指出，有逾50%人口接種疫苗的以色列，以及逾2,000萬人已接種疫苗的英國，正逐步解除社交距離措施，反問「這些逐步恢復正常生活的可能性，不正是大家所盼望的嗎？」

泛民：港人唔信政府

林鄭未能游說港人踴躍接種疫苗，未能向中央交功課。她引述上周與國務院副總理韓正會面時，韓正稱中央對特區抗疫的支持「萬事俱備」，只需市民的支持和參與以提高疫苗接種率，因此她已要求公務員事務局局長研究再開放合資格接種武肺疫苗的群組。

反觀澳門，新型冠狀病毒感染應變協調中心昨日公佈數字顯示，截至昨午4時，累計完成接種疫苗共有27,637人次，佔澳門人口逾4%。

香港人接種疫苗不踴躍，民主黨醫療政策副發言人袁海文歸咎港府不得人心，「政府從來都冇人信，（處理）疫情畀香港人信心好緊要」，部份防疫政策甚至令人覺得別有目的，且復必泰相對科興較遲開打，「普遍啲人對復必泰有信心啲，覺得保護率高啲」。

袁海文續指，科興在內地不建議60歲以上人士接種，惟港府仍呼籲長者注射，若以保守策略推動疫苗接種，也許不會發生多宗事故，「𠵱家係為國家添煩添亂」。