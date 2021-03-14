北京透過人大「閹割」香港選舉制度，使香港民主倒退，事件更惹來國際關注，認為是打壓爭取民主權利人士。多名高官連日來已護航，政務司司長張建宗今亦在網誌表忠，「非常感謝中央政府再次主動以國家層面為香港解困」，否認民主倒退，「不是搞『清一色』」，任何愛國愛港人士都可依法享有參政機會。特區政府會力爭早日完成本地立法，確保未來12個月的各場重要選舉順利舉行。

張建宗在網誌以「三枚定海神針：為港解困 良政善治 砥礪前行」為題，稱選舉制度如未能保障「一國兩制」及香港特區的憲制秩序，都是不可持續、不能接受。而由於香港實際情況令人深感憂慮，中央不得不出手，有必要糾正和完善香港選舉制度。

他認為，此舉可修補香港選舉制度漏洞和缺陷，以全面貫徹落實「愛國者治港」原則， 強調「並非民主倒退或收窄參政機會，也不是要踢走某些政治主張的人，不是搞『清一色』，稱在愛國愛港大前提下，任何人都可以依法享有參政的機會。

張建宗又形容，去年6月30日通過實施的《香港國安法》，維護國家安全、主權、發展利益，維護香港整體利益和市民根本福祉，是「穩定民心的定海神針」；與剛通過完善選舉制度的決定，以至中央推出《十四五規劃綱要》，是三位一體，有機結合，發揮定海神針的作用，為香港的長遠發展及長期繁榮穩定保駕護航。

陳茂波：人大「組合拳」方式 讓港走出政治泥沼困局

財政司司長陳茂波的網誌亦用上相近字眼，稱人大通過完善香港選舉制度的決定，落實「愛國者治港」，是為了修補選舉制度的漏洞和缺陷，讓「一國兩制」的實踐行穩致遠，阻止分離勢力或外國利益代理人透過選舉機制進入香港的管治架構，損害國家及香港的安全和利益。

他說，連同《國安法》，人大會議透過「組合拳」的方式，從法律和制度上賦能香港處理過去幾年出現的種種憲制秩序問題和社會亂象，讓香港恢復政治穩定和社會安全，走出政治泥沼困局，避免再內耗、空轉，令香港集中精力謀求發展。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！