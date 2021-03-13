【本報訊】西營盤健身室URSUS Fitness爆發武漢肺炎，疫情再次蔓延至上流社會。中環愛丁堡廣場的流動檢測中心昨日早上大排長龍，目測約有150人排隊等候做檢測。有拳擊教練對於健身中心重開不夠一個月又爆發疫情感到無奈；亦有健身室常客感到擔心，希望盡早檢測。

重開即爆疫 教拳男無奈

昨日早上，愛丁堡廣場舊大會堂對開，有三架臨時檢測車。工作人員安排兩條隊伍，分別是強檢大廈居民和其他人士，後者包括健身中心職員、顧客及服務業群組等。早上10時，「其他人士」隊伍人龍伸延200米，估計約有150人排隊輪候檢測，在中環海濱摩天輪對開大排長龍。

排隊檢測的周先生在健身中心教拳，他說一般健身中心的教練並非駐場，會到不同中心任教，「例如有人去打拳，可能嗰個人之後到其他中心健身，或者佢自己有一班朋友，咁佢感染之後，唔係馬上驗到出嚟，四圍走，病毒就不停傳播，好難停落嚟」。對於健身中心重開不夠一個月又爆發疫潮，周先生只感到無奈。

居港英國人Glyn是健身室常客，因曾經到有確診個案的健身室而前來檢測。對於健身中心爆疫，他表示，「我覺得令人憂心，我由英國過來，整個英國已長時間受到肺炎打擊 」，希望盡早檢測，一切安好。

社區檢測中心預約網站顯示，港島區三個檢測中心，包括東區鰂魚涌社區會堂、灣仔禮頓山社區會堂及中西區石塘嘴體育館，今明兩日已額滿。

此外，中山紀念公園體育館昨日亦一度出現排隊接種武肺疫苗的人龍，西營盤居民何先生陪同家中長者到場接種復必泰疫苗，他稱不太擔心長者因接種疫苗而出狀況，「科興就會囉，但係其他外國（疫苗）都係60歲以上可以打，科興係連大陸都唔建議60歲以上嘅人打嘅，就唔知政府喺度做緊啲咩」。