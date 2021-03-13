【本報訊】民主派初選47人被控串謀顛覆國家政權案，15人上周獲准保釋，惟當中11人迅即遭律政司「追殺」，向高等法院申請覆核裁判官批准保釋的決定，務求撤銷保釋。高院昨開庭處理第二批牽涉五人的追殺申請，法官杜麗冰僅批准鄭達鴻、彭卓棋及柯耀林保釋，接納律政司申請關押譚文豪及郭家麒，兩人繼續還柙至5月底再應訊。47人中至今僅八人保釋。郭家麒妻子探訪丈夫後，紙上手寫了他寄語港人的說話：「給香港人：不離不棄，砥礪前行，常存盼望，加油！」

案件仍在提訊候查階段，外間批評將被告扣押是未審先判。律政司昨申請覆核總裁判官蘇惠德早前批准五人保釋的決定，其中針對譚文豪及郭家麒的兩宗申請，獲高院法官杜麗冰接納，兩人繼續還柙。聆訊前，穿灰色西裝的譚文豪步入犯人欄，與親友席上的妻子互相輕輕揮手。聆訊期間一直挺直腰板望向前方的譚文豪，在大狀陳詞完畢後轉向妻子點頭，妻子亦點頭回應。

睹夫入囚室 譚妻掩面痛哭

法官拒絕譚文豪保釋後，譚妻一度抱頭及低頭，難掩失望之情，譚母忍不住哭。步入拘留室之前，譚文豪依依不捨望住妻子及家屬，輕拍自己胸口，露出看似無奈的表情，妻子輕拍心口，並以握拳回應作鼓勵。譚步入囚室後，妻子終難忍傷心掩面痛哭，由親友攙扶離開。

郭家麒應訊前步入犯人欄時，向妻子點頭打招呼。郭聞判後步向囚室時，妻子以雙手做出心形手勢鼓勵，並向丈夫揮手道別，大致表現平靜。旁聽的大律師查錫我行經犯人欄時，隔着玻璃與郭打手印。本身是醫生的郭家麒獲醫學會會長蔡堅到庭支持，蔡堅離開時有點失落，稱結果屬預料之中。

郭家麒妻子探訪丈夫後，手持兩張淺黃色紙，由囚車出入口步出，紙上手寫了「給香港人：不離不棄，砥礪前行，常存盼望，加油！」以及「Dear HongKongers: You’ll Never Walk Alone! Add Oil!（親愛的香港人：你們永不孤單！加油！）」字句。她慢行停下讓記者拍攝，稱是郭家麒給香港人的說話，但即遭警員要求繼續前行。郭太最後高舉拇指說「多謝大家」，在張超雄陪同下離開。

至於鄭達鴻、彭卓棋與柯耀林，法官拒絕律政司申請，維持裁判官的保釋決定。各人所有擔保條件照舊，惟彭卓棋除了原有由胞弟提供的人事擔保，昨須新增多兩名擔保人，據悉包括曾獲銅紫荊星章的海洋公園前董事侯叔祺。

彭卓棋的未婚妻聽判時緊握雙手，得悉未婚夫可保釋後鬆一口氣。彭的胞弟、同樣任職區議員的彭家浩在散庭後立即致電母親報喜，他透露母親很擔憂兄長能否獲保釋。近幾日都有到收押所探望胞兄的彭家浩稱，每名被告的保釋準則都不一樣，因人而異，故此「一開始冇去諗咁多，只係prepare for the worst（作最壞打算）」。對於胞兄可保釋，他說「唔可以話僥倖，仲有其他被告未出返嚟，要繼續關注」。

餘下四人保釋覆核明日審

柯耀林的年邁父母聞判後鬆一口氣，柯父拍一拍妻子膊頭安撫。柯耀林在犯人欄向眾人揮手，眾人難掩興奮之情。柯母散庭後一度情緒激動痛哭，柯耀林的助理、團隊及同事聞判後表現興奮，多名年輕男子激動痛哭。

其中一項保釋條件是被告須交出旅遊證件，法官明言包括BNO護照。其他保釋條件包括不可離港、遵守宵禁令、每周向警署報到四次等，並須遵守四項與國安法有關的限制，包括不可作出危害國家安全的行為和言論；不得組織、安排、參與或協調任何選舉；以及不得直接或間接以任何方式，聯絡任何外國官員或議員等。

最後一批被律政司申請覆核保釋的四人為張可森、何啟明、施德來及李予信，明日會在高院應訊，繼續由法官杜麗冰審理。

案件編號：HCCP110、111、114、118、119/21