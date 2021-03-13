每次在鰂魚涌站地底的N層間穿梭，港古佬都有特別多時間思考：鰂魚涌是不是有很多鰂魚呢？為何英文又不是Chak Yu Chung，而是Quarry Bay呢？今集由施博和你散步，到每個鰂魚涌的歷史故地摸索答案。

鰂魚涌英文名稱中的Quarry解作採石場，香港開埠初期急需石材，鰂魚涌正開發花崗岩礦場，更會海運出口，故稱採石灣。鰂魚涌早期的河溪真的有很多鰂魚，「涌」字便解作河流入海口、鹹淡水交界之地，但是原本的河流因為填海都消失了。

走過濱海街會發現有一排唐樓特意升高地台，據說便是為防潮漲，可能很接近當初的海岸線。太古坊一帶的海澤街、海灣街、海堤街和海光街等等，都因為近海才帶海字。

糖廠街，可說是鰂魚涌的歷史起點。太古洋行1881年到香港落戶，便是以低價投中這塊地皮，興建一所煉白糖的糖廠，規模發展至1900年規模已是亞洲數一數二。上一代的人，如果你未聽過太古方糖，可以問問阿爸阿媽。糖廠的工人宿舍雖然已拆卸，但原址今日人人都認識——「怪獸大廈」海山樓。

煉糖需要大量淡水，於是太古在附近開發3個私人水塘，但早已填塘。其中的七姐妹水塘1894年在寶福山建成，又名賽西湖，景勝西湖的意思。

柏架山吊車也是鰂魚涌的其中一個「亞洲第一」，1892年建成成為亞洲最早的吊車，可惜運行40年後便停用。當年太古在今日華蘭花園的位置興建汽水廠，60年代收購可樂在港專營權後也有在這裏生產。

鳴謝 香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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