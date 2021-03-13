【疫情大反彈】

【本報訊】健身室群組疫情一發不可收拾，多幢中西區大廈污水檢測結果均呈陽性，在輿論壓力下，政府終在中西區爆出首宗群組個案的三日後封區。警方昨突擊封鎖半山雍景臺第一和二座，以及干德道殷樺花園第一及二期，強迫居民接受檢測。封區範圍內僅得兩宗確診個案，周邊疫廈如干德道40號等雖錄得確診卻未被封。中西區議會主席鄭麗琼質疑，封鎖區域內的屋苑僅錄得零星確診，對封區準則不理解。

政府昨晚再次未發出公告便封區，晚上約8時已有大批警員抵達雍景台並在行車閘口拉起封鎖線，其後警員亦在殷樺花園第二座外設封鎖線阻止居民離開，政府卻在晚上8時30分才發公告，宣佈在上述屋苑進行封區檢測行動。其後陸續有穿上全套保護衣的人員到場，安排住戶接受檢測。

家住殷樺花園的演員薛家燕亦被政府突襲成功，擔任其經理人的女兒石𧙗珊昨回覆查詢說：「原本拎咗樣本樽明天交檢測，因為知道要強檢，所以我哋同家燕姐今日都在家等通知，都推晒電台工作在家等安排。」

根據衞生防護中心資料，殷樺花園第一期僅錄得一宗確診，患者為一名41歲女子（第11194號），3月9日開始發病，傳染期曾到訪銅鑼灣大坑潮民火鍋、中環公爵大廈等。雍景臺第二座亦只有一宗確診，是一名37歲男子（第11167號個案 )，兩人同屬西營盤URSUS Fitness群組，而其他座數暫未涉及任何確診個案。反觀封區範圍周邊，多幢住宅均出現確診卻未被納入封區範圍，例如干德道40號、西摩道輝煌豪園等。當區區議員鄭麗琼對封區行動感愕然，質疑區內衞生環境良好，雍景臺第一座及殷樺花園第二期均沒有錄得確診，「真係唔清楚政府封區準則係啲乜，其實居民都自動自覺做咗檢測，冇需要嚟封區喎，又咁擾民。」

有人兩日發病 梁卓偉：情況驚人

政府在農曆新年前多次無故圍封九龍基層住宅區，絕大部份圍封行動均未有發現隱形患者，被批擾民及歧視貧民區。健身群組周三爆發，涉事確診者集中港島中西區，卻未見政府採取封區行動，被質疑優待有錢人。在輿論壓力下，當局昨晚終於進襲半山豪宅區。

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉昨日在電台節目指出，近日中半山等多區的污水檢測樣本均驗出陽性，形容分佈「幾大範圍」，但未發現確診個案，反映或有隱形患者潛伏在社區。他續表示，部份確診者由暴露史至發病僅兩至三日，「傳播時間短咗好多，好容易傳到二代、三代」，形容情況相當驚人且令人憂慮。

環境保護署回應查詢僅指，過去兩天涉及中西區不同樓宇群組的小範圍監測共有10個污水樣本，前晚首次發現3月12日的部份污水樣本呈陽性，數據已轉交相關衞生部門分析，未有交代會否針對進行封區檢測。