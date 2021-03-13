【本報訊】香港選舉被正式閹割，中聯辦明天會就此舉行座談會，港澳辦副主任張曉明等來港出席。特首林鄭月娥聲稱，人大決定不會令港人權利和自由受損，正如自己每天仍被批評，便是證明。政制及內地事務局局長曾國衞則指，不需過度強調政制要「循序漸進」，指《基本法》亦同時規定政制要「按實際情況」，批評政府曾因議會混亂而無法有效施政。

中聯辦明辦座談會

據知，將會留港數天的張曉明、全國人大常委會法工委副主任張勇，明天早上會出席在灣仔會展舉行的座談會，預料特區問責官員到時亦會出席，之後亦會有數十場座談會，聲稱「收集各界對於完善香港選舉制度的意見」，港區人大代表、政協、部份立法會議員、地區團體代表等也會獲邀出席。

正當多個國家發表聲明，指香港自由、民主、權利空間不斷收窄，林鄭接受中國國際電視台訪問時，卻竟稱港人權利和自由不會受損，時間會說明一切：「如果你閱讀任何一份報紙，我仍然每天都被批評，在香港報章裏面，所以這是一個很好的證明，自由和權利仍然活躍。」

她稱，香港憑一己之力是無法獨自解決政治架構的問題，對人大出手改變本港選舉制度，表示感恩，而人大常委會是為了確保管治權是「牢牢掌握」在「愛國者」手中，若民主派能達到「愛國者」標準，他們便可參選，甚或當選。

《基本法》訂明本港政制循序漸進，達致普選，政制及內地事務局局長曾國衞昨出席電台節目時指，現時政制方向有偏差，要先放回正軌，「以健康嘅循序漸進方式，否則呢個唔叫循序漸進，而係要冒進。大家唔好過度強調所謂循序漸進四個字，前面仲有四個字，就係根據實際情況。香港人有眼睇到亂到咩情況，（政府）完全無法有效施政。」

出席同一節目的律政司司長鄭若驊，不應該再爭拗政制「向前抑或向後」，最重要是令香港有良好政治架構。建制陣營近日鋪天蓋地在街頭為北京營造「民意」，收集簽名，保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強昨現身民建聯葛珮帆的街站簽名以示支持。