【本報訊】廉署日前拘捕24人，涉及元朗一宗懷疑套丁貪污案，令新界套丁問題再度引起社會關注，有知情人士透露，套丁背後牽涉地產大生意，有地產商收買有勢力人士及村長，以威逼利誘手段收購丁權，再發展成屋苑出售賺取暴利，同時亦助長鄉黑勾結坐大，過去亦發生因收地引發的傷人血案。他慨嘆套丁令原居民利益被侵吞，亦扭曲丁屋原意，激化原居民與城市人之間的矛盾。

「好多人做呢門生意（套丁），因為利益相當高。」一名原居民村長對本報透露，新界套丁之所以猖獗，因為利之所在，建一幢三層高村屋成本500萬元，但整幢村屋現時市價約2,000萬元，利潤高達三倍，引來發展商及黑幫染指。

他解釋，發展商有頭有面，一般在幕後操控，透過村長或地方有勢力人士，威逼利誘村民取得丁權，他稱一個丁權約值50萬至70萬元，地產商一般會分三期付費，第一次支付一半費用，第二次餘下一半，待取得入伙紙後再付清尾數。丁屋政策早於1972年推出，「套丁」是指發展商與新界原居民訂立合約，利用原居民可根據新界小型屋宇政策（丁屋政策）申請優惠建屋牌照的資格（丁權）來獲利。今年1月，上訴庭推翻高等法院原訟庭的判決，裁定私人協約（即用官地）以及用換地方式建丁屋合憲。

「飛丁」涉利益輸送

他表示，套丁前發展商會與原居民簽署十多份法律文件，主要是保障發展商權益，建成房屋後該原居民不可以追溯丁屋所屬權，簽署後即向政府申請套丁，一般兩至七年獲批。若原居民不合作，村長或透過其權力影響不讓對方建屋威脅就範。

丁權有價有市，亦衍生違法問題，包括「飛丁」，他解釋土地供應短缺，有丁權的原居民將丁權轉到還有土地的鄉村，背後涉及利益輸送收買村長，「幾錢好難講，十幾萬應該需要」，他們會美其名贊助村務，而村長及原居民常會被帶到內地交易。

他認為，丁權政策原意讓原居民有瓦遮頭，免流離失所，是港英政府一項德政，但問題是政策演變至今，竟成為發展商謀取暴利的工具，得益不在村民，也由於丁屋這塊肥豬肉，導致鄉黑勾結，無惡不作，過去亦發生因收地引發的傷人血案。

本身是原居民的他，認為丁屋政策確實存在不公道，不能永續，「嗰啲冇丁屋嘅人點算？大家辛辛苦苦賺錢，都係希望有一個安居之所」，他認為，丁屋問題始終要有一個了斷，政府是時候重新檢討丁屋政策。