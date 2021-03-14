由市區重建局負責的觀塘市中心重建項目推展多年，市建局透露，項目第二及第三發展區的建築工程已經如期落成；位於新商場內的公共運輸交匯處亦大致完成裝修及機電設施測試工作，約本月底交予政府部門管理，預期下月2日正式運作；至於商場內一樓的24小時全天候行人通道，將在本月30日啟用。

市建局行政總監韋志成在網誌稱，局方在規劃觀塘市中心重建計劃第二及第三發展區時，在項目基座部份，劃出逾1.63萬平方米的樓面面積用作改善社區設施，包括佔地約1.47萬平方米的新公共運輸交匯處、現代化小販市集；另設7,100平方米的綠化休憩空間予公眾享用，而休憩空間等規模是重建前的2倍多。

24小時行人通道本月底啟用

當局亦在觀塘道、裕民坊、協和街和物華街4條主要道路，推行多項道路改善工程及行車改道措施，並擴闊行人路等；在第二及第三發展區的新商場內，更設有一條24小時行人通道，接駁商場一樓的新巴士總站至周邊地區，通道共提供10個出入口連接裕民坊、協和街和物華街，便利市民前往巴士總站，預計行人通道將於本月30日啟用。

市建局亦重新規劃部份行車線，而隨着新建的公共運輸交匯處將於下月初投入服務，原本設於裕民坊和觀塘道的8條巴士線和22條小巴線，將會搬到新交匯處，大幅減少需要在路旁停車上落客的公共車輛數量。

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