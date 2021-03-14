武肺疫情持續，新一波疫情確診者不少是居於中西區，中環多個工作場所亦被列為強制檢測處所，政府專家顧問梁卓偉早前亦指，非常擔心該區或會爆發疫情。記者下午到中環一帶視察，除了皇后像廣場有較多傭工聚集，畢打街、皇后大道中一帶人流都較為疏落，不少市民都稱不太擔心疫情，認為做好個人防疫措施就足夠。

中環Donki人流不多

記者下午到置地廣場中庭視察，商場人流非常疏落，中庭一樓一間開放式餐廳未見滿座。位於皇后大道中的Donki下午人流亦不多，惟通道較狹窄，部分位置須與其他客人身貼身選購貨品。

黃先生帶同年幼兒子及懷孕的妻子到該處購物，他們表示都擔心兒子抵抗力較弱、容易受感染，「特登孭返佢（兒子）上身，地下多菌嘛。」黃先生指一家居住港島，直言近日較擔心疫情，已減少外出次數，「噚日先封完區，但冇計啦，住港島都冇咩邊度去，已經少咗出街。」

居住中西區的葉太則表示不擔心，雖留意到區內多幢大廈居民需要做強制檢測，但仍相信「政府應該可以控制到（疫情）」，故未有刻意加強防疫。

到中環逛街的黃小姐亦表示不太擔心疫情，又指街上不算多人，即使進入通道狹窄的商鋪，只要不太密閉，「唔停留太耐都可以嘅」。她又稱「唔驚得咁多」，會做好個人防疫措施，可能觀察多一段時間才考慮接種疫苗。

市民到愛丁堡廣場採樣站排隊檢測

記者下午亦到愛丁堡廣場的流動採樣站視察，採樣站人龍比昨日短，約有60人排隊做檢測，部份人來自強制檢測群組。在中環任職健身教練的阮先生表示，即使政府未有強制，自己都會做檢測，確保個人及客人安全。他稱自從出現健身群組，公司已更為謹慎，例如會多加提醒客人觸碰啞鈴前後都要消毒。

在置地廣場一間餐廳工作的徐先生指，公司因應當區疫情要求員工做檢測，不過他個人就未有太擔心，認為只要做好個人衞生就足夠。他稱公司有加強防疫，約每半小時至一小時都會消毒餐廳環境，惟近日都有客人比以往擔心疫情，「話遲啲先再嚟，等疫情好返啲先。」

一名住中環、不願具名的女士指花了約20分鐘排隊，認為時間不算太長。她表示是自願做檢測，「中環（疫情）勁吖嘛，見到採樣站咁方便咪做吓。」她又稱疫情爆發以來，一直提高警覺，做好個人防疫措施，未有過份擔心近日疫情。

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