中共全速透過人大《決定》閹割香港選舉制度。全國人大常委會譚耀宗今早於商台節目指，由於明年3月香港要進行新一屆特首選舉，估計港府將於5月完成修改本地法例工作，並隨即開展選民登記工作，以便進行選委會選舉。人大常委會至今未披露開會討論香港選舉方案的日期，譚預告屆時會就選舉具體辦法「寫得比較具體啲」，指若只列出原則性內容，港府進行本地立法時將有困難，他相信青聯和婦聯等全國性組織代表日後可加入成為選委，又指中央已評估「完善」特區選舉制度代價。

對於即將增設的「資格審查委員會」，審查參選者資格，譚稱有關委員會審查時會有數個「依據」，包括審視參選人過去行為是否合乎《基本法》、《國安法》、《基本法》104條釋法、去年人大就立法會議員資格所作的決定，以及本地法例。譚強調，想進入立法會「搞事」、想推翻或顛覆政府的人都不能參選。

指審查委員會非「隨隨便便」 或只檢視參選人「牌頭」

有傳該委員會將有人大政協代表參與，譚只稱相信該委員會成員都是「畀人感覺都好公正，做嘢不偏不倚嘅人」，並會依據法例和實際情況判斷，「唔係一個人，而係有一批人、集體去承擔」，聲稱不會「隨隨便便」或只檢視參選人的「牌頭」。

談到北京在國際社會制裁下仍強行「改革」香港選舉，譚指為中央發覺2019年反修例運動中有「外國勢力」與香港勢力結合，有目的地影響一國兩制繼續實施，形容中央發現有人想「奪權、顛覆」，所以「要扭返正佢」，並說：「中國強大吖嘛，人哋有啲就唔想（中國強大）啊嘛，覺得你挑戰到佢個地位吖嘛，所以無啦啦就搵啲藉口嚟攻擊你、借題發揮。」

稱「從前」的公務員是精英 但現時未能體現

譚耀宗今天又形容上屆區議會選舉出現了「唔知係乜水」和「有問題」的人當選，反映「唔係『一人一票』就一定選到賢能」，強調日後「小範圍」的新選舉方式不會只選出「無能」的人，認為巿民不應被人「誤導」，「話愛國者全部都好『符碌』」。

另外，公務員在北京要求「愛國者治港」下成為風眼，譚耀宗則指「從前」的公務員是精英，但現時未能體現，認為太平盛世較易做事，但社會目前多爭拗，政府做事有難度，官員也無所適從，有感做甚麼都被人鬧。

死撐選委會有「代表性」 能在立會「顧全大局」

另外，資深大律師翟紹唐日前出席團結香港基金交流會時指，由愛國者治港是天經地義，但不希望日後的選舉變成「小圈子」，建議候選人資格審查委員會由具公信力的人主持，例如退休終審法院法官。譚耀宗今於無綫節目《講清講楚》中被問到應否邀請予人中立觀感的退休法官加入資審會時有保留：「退休法官又唔係好多人，亦都唔係個個對於《基本法》咁熟悉。佢可能對本地法例熟，但對《基本法》唔熟」。

譚又指，若容許參選人對資審會決定提出司法覆核，問題將會「好複雜」；問到如何分辦不構成DQ的「批評」行為、以及可能構成DQ的「唱衰」行為等，譚聲稱兩者不太難分，指批評目標可以是為「做好件事」，提意見希望改善，但若是「唱衰」則為「不管乜嘢都好負面咁去講」，屬不合理地提出修改意見。

譚更力撐由選委會選出的立法會議員有好處，就是會較「照顧大局」，不會如一些功能組別和直選議員般「睇嘢比較窄咗啲」；雖然選委會非由選民一人一票選出，認受性受質疑，譚堅稱有關人士屬界別「代表人物」，有足夠「代表性」。

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