《國安法》下學界人人自危。繼早前中大學生會辭職風波後，同樣自認為「本土莊」的浸大學生會補選唯一候選內閣「獅誓」，當中6名成員日前亦突然退選，內閣隨即喪失選舉資格。該閣候選幹事長朱慧盈表示有成員因受到壓力而退選。她稱，自己仍有參選意欲，不排除未來再次組閣參選。

浸大學生會評議會選舉委員會昨晚宣佈，接獲學生會候選內閣「獅誓」除朱慧盈及梁肇鈞外其餘6名成員的退選通知，由於現存成員與提名表格內的內閣成員名單不符，故「獅誓」的選舉資格不再有效。

內閣接獲消息或遭打壓 成員因人身受威脅退選

朱慧盈回覆《蘋果》查詢時稱，近日有成員從「各方渠道」接獲消息，稱有人打算對「獅誓」成員及理大學生會施壓，有成員因感到人身受威脅，內閣亦終在成員意見分歧下退選。不過，朱拒絕透露相關消息是否來自校方或國安處，亦拒絕透露訊息的具體內容。理大學生會副會長張心怡則否認有關傳聞，稱成員未有聽聞有關恐嚇消息。浸大學生會評議會選舉委員會主席葉梓賢亦稱，委員會未有收到來自外來團體或人物的壓力，但不便透露「獅誓」成員退選原因。

未有退選的朱稱，自己仍有意服務同學，不排除未來組閣參選。而葉梓賢稱，本學年不會再舉行補選，相信來年才會重新舉辦學生會選舉，意味浸大學生會今年將會「斷莊」。

現時在「港區國安法」壓境下，多間大學學生會均無人參選，只有理大學生會成功「換屆」。而中大學生會當選內閣「朔夜」則以成員收到死亡恐嚇及校方圖株連其學生組織為由，於上任首天宣佈辭職。

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