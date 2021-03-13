【本報訊】國產科興疫苗接種者再添兩亡魂，至今已有六宗死亡個案，衞生署並公佈一宗科興接種者嚴重異常個案。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉說，不敢斬釘截鐵地斷定，死亡個案與疫苗沒有任何直接或間接關係，但較明顯與心血管栓塞有關，促請當局檢視有關異常個案是否與血栓症狀有關，並作病例對證，了解疫苗與死亡個案關係。

衞生署昨晚公佈，一名63歲男子3月9日在沙田源禾路體育館接種中心接種科興疫苗，翌日感到身體虛弱，至昨日情況轉差並前往北區醫院急症室求醫，其後轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性中風，情況危殆。

根據醫管局資料，患者本身患有心房顫動、心臟衰竭、紅血球過多及酒精性脂肪肝，衞生署表示會將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評估因果關係。

累計六接種者離世

同一則新聞公佈中，衞生署在稿末才低調交代新增兩宗科興接種者死亡個案。一名早前在明愛醫院深切治療部接受治療的80歲男子，及後轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受進一步治療，昨日下午因缺血性腸道疾病離世。另一名早前在廣華醫院深切治療部接受治療的67歲男子，亦於昨日下午離世。

此外，周五有四宗接種後送院個案，三宗涉及復必泰疫苗。涉及科興的個案位於源禾路體育館社接種中心，一名39歲男子打針後暈眩跌倒，沒表面傷痕，送往威爾斯親王醫院，毋須留院。

科興接種者至今在本港已有六人離世，梁卓偉昨日出席商台節目指出，現時幾宗嚴重個案都與心血管栓塞有關，「我到今日都唔敢斬釘截鐵話畀你聽，喺我哋𠵱家見到嗰幾個死亡個案，係完全直接或間接係同疫苗無關，比較明顯似乎係關於心血管」，當局應檢視清楚究竟疫苗是否增加患血栓症的風險，包括是否令血液變得容易凝固，亦要研究年齡群，但暫時未見不尋常迹象，當局亦要檢視對照，做病例對證的研究。

他昨午在鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心補充，疫苗或疫苗內佐劑可能會令患有心血管疾病人士出現炎症反應，若發炎便會出現急性生栓現象，「如果急性生栓即時喺心度發生，就心臟病；喺腦發生，就腦中風」，嚴重者亦可致死。

衞署擬制訂打針指引

心臟科專科醫生黃品立指出，簡單來說，血栓即是「血管塞咗」，觀乎其中四宗死亡個案，63歲男患有嚴重冠心病，導致急性心肌梗塞及肺水腫，及55歲女死者初步診斷亦有大動脈撕裂，與血栓情況可能有關，但「要做好多實驗同比對先可以得出結果」。

據悉，衞生署正制訂接種疫苗指引，最快下周推出。有專家建議參考新加坡，詳列64種能否接種疫苗的疾病及正服用的藥物，如病人對某些食物或昆蟲叮咬有敏感，或有濕疹、過敏性鼻炎等，屬適宜接種；若對藥物有嚴重過敏如強生症候群，則不宜接種；癌症病人如過去三個月及未來兩個月，沒接受化療及電療都可接種，及列舉九個假設性病例予醫生參考。

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