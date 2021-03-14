勞工及福利局局長羅致光發表網誌，憶述2017年7月紅磡發生工業意外，導致3名工人死亡，令他深感傷痛。當局近年重點提升工業安全，特別是建造業安全，包括如何改善建築工程的法定呈報機制。政府將提出建議，並於本月16日諮詢立法會人力事務委員會意見。

羅指，經分析近年在建造業發生的致命工業意外個案後，發現近三分一個案涉及工期少於6周或僱用工人不超過10人的工程。而在現行《建築地盤（安全）規例》下，工期短及僱員人數較少的工程毋須向勞工處呈報，但這類工程往往會發生嚴重意外，建議將小型工程納入為必須呈報項目。

當局建議縮短呈報的期限，由工程展開後7天內，改為工程開展前，讓勞工處能更早掌握資料；又會要求承建商提供更多與工程風險有關的細節，例如是否涉及棚架工程或是否涉及使用起重機械，以便當局能夠更精準評估工程的潛在風險。

此外，由於涉及吊棚的工期一般非常短，吊棚工程的風險亦相對較高，且時有意外發生，當局進一步建議吊棚工程承建商須在工程展開3個工作天前向勞工處作出呈報。

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