警隊早前率先獲港府「開綠燈」，准許2000年前入職的舊制人員可申請延長退休至60歲，其間可繼續晉升並享有原有福利。警務處助理處長（人事）陳民德近日接受報章專訪稱，估計有1.2萬名警員符合計劃資格，並聲言計劃對年輕警員的晉升機會影響不大。

近年獲港府厚待的警隊人手一直有增無減，去年編制更達至3.8萬人歷史高位。惟自2019年反送中風波後民望插水的警隊，一直未能成功吸納年輕新血。港府早前批准警隊讓2000年6月1日之前入職、屬公務員舊制的警務人員選擇延長退休年齡，由原來的55歲延長至60歲，以解決人手青黃不接的問題。警務處助理處長（人事）陳民德日前接受《南華早報》專訪時首次披露，符合延遲退休資格的警員人數約為12,000人。

陳於專訪中稱，預計在未來10年，每年均有約800名警員退休，相信計劃可解決警隊人手「短缺」問題。他又稱，計劃沒有人數上限，但會視乎警員的體能、操行及表現而批核；獲延遲退休的警員可繼續晉升，並續享有醫療及房屋等福利。

助理處長：離職非損失

對於有年輕警員不滿計劃令他們變相須延遲5年才獲晉升機會。陳則稱表示影響不大，因警隊現時職缺仍然眾多。他又指，年輕警員多花5年時間鞏固經驗，對警隊而言屬好事。

陳亦於專訪中稱，有少於10名警員於政府要求公務員宣誓效忠港府及《基本法》後離職。他指這對警隊沒有損失，並形容他們離去對警隊甚至他們而言或許更好。

《蘋果》亦已向警方查詢更多詳情，正待回覆。

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