【本報訊】疫情下市民擔心渠道淤塞會致污水倒灌播毒，天水圍有居民早前在夜間發現廚房塞鋅盆渠，匆匆上網找兩名師傅上門通渠。兩人原報價1,800元，其後他因事外出留下父母處理，未料兩人竟聲稱「塞到出面條渠」，須用可避免搭棚的「特別工具」，收取原價五倍的9,600元天價，事主事後找兩人對質不果追究無從，報警亦不受理。據知該兩名師傅過去多次開天殺價，中伏市民求助無門，自行在網上設群組紀錄惡行警惕其他市民。

苦主阿榮居於天水圍私人屋苑，上月28日晚家中廚房鋅盆渠淤塞，他急急在網上找到標榜「24小時全港任何大小通渠」的「高壓通渠」公司，對方報價指一般淤塞需600至800元，較複雜情況需1,000至2,000元。當晚8時，兩名師傅上門視察後指淤塞嚴重，「800蚊搞唔掂，要1,800蚊用高壓裝備先搞到」，阿榮一口答應。

講專業術語嚇老人家

阿榮因事外出，留下年長父母在家處理，一小時回家發現完成通渠，但父母告知對方收取9,600元，「返到嚟佢哋（師傅）已經整完走咗，但就收咗我屋企老人家9,600蚊！」他引述父母稱，對方指鋅盆渠「塞到出面條渠」，本要搭棚維修，但用特別工具處理可免搭棚，須收9,600元。

阿榮指父母當時亦認為收費過高要求停工，惟兩人不斷強調「唔整就好大件事」，「係咁講好多老人家根本唔明嘅專業術語」，甚至稱淤塞會加劇，「搞埋樓下你就越嚟越麻煩」。其父母指記得兩人當時曾使用高壓通渠機和通渠彈弓。

阿榮其後致電通渠師傅，「打返畀佢哋話條渠仲有問題……佢哋嚟到後我就當面同佢哋對質」，但兩人堅持因使用特別器材需額外收費便離去，阿榮報警求助，警方指事件涉私人糾紛，不會受理。

據知，涉事兩人過去多次上門通渠時收天價，中伏市民求助無門成立苦主大聯盟，在網上詳列兩名姓劉及姓吳師傅濫收通渠費的惡行，有事主更報稱損失七萬元。阿榮亦指當晚上門通渠的兩人與劉吳樣貌相似。

記者致電高壓通渠公司查詢，三次接聽的人都不同。一名自稱鄭師傅的男子表示當晚並非由他通渠，但手上有相關紀錄，指由兩名同事進行了「免棚外牆通渠」，但拒回應兩名師傅是否劉、吳二人，又未交代當晚通渠的實際工作及開支費用詳情，更稱「我唔知佢做咗啲乜嘢」。

公司地址實為迷你倉

對被質疑收費9,600元不合理，他反駁指「（收費）唔係話咩合唔合理嘅，你呢啲工程嘅緊急嘢」，又稱「你夜孖孖嗌人上嚟做，咁就梗係會貴啲㗎啦」，其後匆匆掛線。

記者亦曾到該公司聲稱位於觀塘敬業工廠大廈的倉庫了解，卻發現原來是迷你倉，沒有通渠公司標誌。