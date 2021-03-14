政府計劃於本立法年度提交劏房租務管制的條例草案，劏房租務管制研究工作小組本月底將向政府提交報告。熟悉90年代本港租管政策的社工賴仁彪說，當年政府取消租管，是全面鬆綁原本對基層住屋的保障，令房屋問題累積的原因之一；社工陳紹銘指，疫情令人見識到政府權力何其大，形容租管如武肺疫苗，「效益比風險高」，當局必須採取更「辣」的招數解決房屋問題。

撤回租金及業主收樓限制 房屋淪為商品

賴仁彪說，本港90年代的不適切房屋主要為板間房，「公屋要排3年已經好長」，關注基層住屋聯席主要是要求政府興建更多公屋和引入住屋權概念，尤其是居住面積的最低保障。由於回歸前香港的物業租賃受《業主與租客（綜合）條例》監管，基層租客不用擔心輕易被業主趕走，因條例傾向保障原有租客，訂明業主收樓時，要權衡租客的住屋需要；法例也對租金有管制，有指標供租客及業主參考，「差餉物業估價署當年係好忙，雙方可以就住物業租價去估價，有不滿可去土審（土地審裁處），法庭當年係有角色。」

賴表示，回歸前的有關法例有效地穩定基層民生和住屋需要，不會出現現時「越窮越見鬼」的情況。然而回歸後，港府先後在1998年和2004年修訂有關法例，將租金及業主收樓的限制撤回，「徹徹底底將房屋變成商品」。

「政府有3萬警察，點解唔成立團隊打擊租霸？」

賴仁彪指，有關修訂源於社會指有「租霸」，「係有害群之馬。但有幾普遍呢？政府從來無提供到數字」。他說，現時回看，政府之後沒有針對租霸問題執法或修例，卻是全面鬆綁原本對基層住屋的保障，令房屋問題累積。

賴續指，可參考當年的《業主與租客（綜合）條例》內，保障差餉物業估價偏低物業的機制，如基層聚居的舊樓劏房、亦可參考保障基屋住屋權的精神，防止業主輕易把租客趕走等，「最重要係法庭有角色」。

他又說，政府應該堵塞當年法例的漏洞，例如無處理到租霸問題，「根本嗰啲係刑事罪行，只係警隊無執法。而家我哋有3萬警察，點解唔可以成立專責打擊租霸嘅團隊？」至於舊樓空置單位，也可研究徵收空置稅等；常見的濫收水電費、樓梯費、地氈費等租金外的額外費用，也必須堵截。

梁永祥稱憂租管受法律挑戰 社工：似藉口多啲囉

關注劏房議題的社工陳紹銘認為，昔日的租管主要規管戰時舊樓、涉1.5萬租户，只佔私人市場1%。但現時劏房住户已多達20萬人，新的租管理論上要涵蓋這20萬人。他指，當年限制租金升幅2年不可多過30%，過去10多年沒有租管，租金大幅上漲，「未來5年唔加租都會好貴」，認為當局應採取更「辣」的招數，限制加租及濫收水電和雜費等。

對於有意見認為，重推租管反而令劏房數量減少，變相害了窮人，陳紹銘表示，政府有責任一直留意市場作出不同政策，「個情況唔會好差」。

至於政府租管小組主席梁永祥早前指，為免租管方案受法律挑戰及可在短時間內推行，將不會以「硬手段」控制租金；陳紹銘稱，從政府制定樓市辣招、最低工資等可見，「有幾多真係受到法律挑戰？（似）藉口多啲囉！唔覺得而家政府喺咁大權力下會受到法律挑戰。」

陳又說，疫情令人見識到政府權力何其大，例如疫苗有副作用，「佢都話搵專家小組去研究；就算有風險，政府都話效益比可能風險高。租務管制都係一樣，個風險有幾高幾大呢？講咗咁多年，都知個效益係好大，至少保障到唔會再有極端加租嘅情況、濫收水電。整體係效益比風險高，應盡快去做。」

油尖旺不適切住屋單位逾4萬個 疫下仍加租

關注綜援低收入聯盟及宏恩基督教學院早前亦發表油尖旺不適切住屋研究報告。調查以探訪形式，在去年11月至今年2月期間進行，收回417份有效問卷、並到油尖旺區內樓齡25年或以上的私人住宅大廈記錄分間情況，訪談共50次。

報告發現，區內平均每棟大廈都有不適切住屋，平均每棟有22.4間不適切住屋，區內不適切住屋的單位數量，預計共有4.24萬個。包水電租金平均每月為5,325元，不包水電則為4,945元。以每月不包水電的租金推算，油尖旺區分間戶每平方呎租月為39元。疫情下約43%受訪者指業主有加租、僅5%業主是減租。租金升幅約12.5%。

報告指，發現疫情下有3成8至4成的租戶會節省0至12歲孩子的食物開支，形容令人意外。報告稱，探訪後更發現一個近佐敦的400呎單位，被業主改建為20個床位出租；而地產中介也與租金高企有關係，例如發現有中介會暪業主、呃租戶，從中加租或收取佣金。

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