【本報訊】本報前日報道持牌雀商「香港鸚鵡村」疑向最少20人出售有病雛鸚，幼鳥其後相繼死亡，包括一級瀕危物種非洲灰鸚鵡。警方日前到大埔涉事村屋撿獲60隻鸚鵡，包括20隻一級瀕危物種，並拘捕單位戶主夫婦，兩人通宵扣查至昨日獲准保釋。本報昨到涉事村屋，發現屋外大鐵籠已不見鸚鵡蹤影，女戶主拒絕回應事件。

警日前撿獲60隻

香港鸚鵡村位於大埔林村新屋仔村，被捕東主夫婦同姓陳（44及46歲），兩人昨日已獲保釋。記者昨早到場視察，發現屋外大鐵籠已不見鸚鵡蹤影，鐵籠旁建有多個大魚池，兩名外傭在大閘內清洗空地，其中一名外傭稱屋主夫婦已外出。未幾一名穿着睡袍中年婦人出來質問記者並索取名片，被問及鸚鵡事件，女子即推搪稱「我未瞓醒喎，𠵱家唔想講，醒咗再搵你哋回應啦」，隨即急步返回屋內。

市民在鸚鵡村購買灰鸚鵡BB後相繼死亡的報道前日刊出後，同日下午警方及漁護署採取行動，於屋內撿獲60隻鸚鵡，當中包括20隻一級瀕危物種，如非洲灰鸚鵡、緋紅金剛鸚鵡及大綠金剛鸚鵡；同時搜出13隻二級瀕危物種，包括藍黃金剛鸚鵡、紅肩金剛鸚鵡、太陽錐尾鸚鵡、鷹頭鸚鵡。警方以涉嫌管有瀕危物種拘捕戶主夫婦。根據法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》，在未獲許可證或豁免下，凡在本港進口、出口、再出口及管有《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄內的動物均違法，一經定罪最高可被罰款1,000萬元及監禁10年。