【本報訊】中環金融圈疫潮以海嘯速度擴散，波及範圍已非僅限銀行和律師行業，連保險、會計、公關及財經新聞機構等均成災區。地點亦從中環和灣仔等，延伸至港島東和九龍東，包括著名會計師行安永在鰂魚涌的一個辦公室。衞生防護中心主張私人機構安排在家工作，起碼可避免全公司被隔離之災。

張竹君籲安排在家工作

URSUS Fitness群組起初波及中環金融界，滙豐及瑞信等率先捲入疫潮，據政府昨凌晨發出公告，原來金融圈疫情比外間所知更廣，除安永外，財經新聞機構彭博、蘇黎世保險、物業估價公司世邦魏理仕、紐約梅隆集團和大型公關企業Ogilvy等知名機構，都有辦公室或人員涉及強檢名單。

安永回覆本報查詢時指，較早前獲衞生署通知，一名於太古坊辦事處工作的員工確診，這名員工現時情況穩定，安永已向所有員工發通知，要求曾在指定日期於同一辦公室工作員工盡快檢測。

世邦魏理仕亦確認，周四獲悉一名駐於九龍辦公室的員工初步確診，目前正接受治療，其他員工過去數天接受檢測，目前結果均為陰性。蘇黎世保險則指出，周四得悉有一名員工初步確診，有關員工並非在客戶服務中心工作，所有在鰂魚涌的辦公室樓層已關閉，直至另行通知，並正安排有關辦公室員工進行檢測。

大行疫潮席捲全港島，在昨日的疫情簡報會上，衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，私人公司如可安排員工在家工作，是較有效的社交距離措施，比要員工在辦公室聚集好，因一旦辦公室有確診個案，辦公室所有員工都需強檢，部份密切接觸者亦要隔離。