【疫情大反彈】

【本報訊】西營盤URSUS Fitness健身中心疫潮失控蔓延，昨日新增47宗武漢肺炎確診個案中，佔35宗屬URSUS群組。另有至少三間健身中心出現新確診個案，包括ONE PT、Pure Fitness及My Fitness。連同最少7宗初步確診，健身群組人數累計達百多宗，勢將取代「酒吧群組」成為第二大感染群組。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公佈，昨日新增47宗確診，本地感染佔43宗，35宗屬URSUS Fitness健身群組，群組累計99人染疫，包括7名員工、75名顧客，以及17名密切接觸者。另外有十多宗初步確診個案，其中最少7宗與URSUS群組相關，多是顧客和緊密接觸者。

ONE PT數十職員學生檢疫

若初步確診個案全部確診，健身群組在短短五日內便會達106宗，超越103宗的酒吧群組，成為本港第二大感染群組。第一大群組仍是跳舞群組，有732人。

張竹君表示，第11242號31歲男子居於將軍澳日出康城首都第五座，是中環H Code五樓ONE PT健身中心員工，本月8日檢測陰性，10日最後上班，翌日出現喉嚨乾，其後確診，有30名同事和幾十名學生要檢疫。調查發現一名URSUS Fitness確診者曾在本月4及9日到過ONE PT，估計患者感染與該個案有關，所以歸入URSUS群組。

第11252號24歲女子家住海怡半島第二期10座，在中環永富大廈上班，曾於上月19日去過Pure Fitness，之後再無去，到本月9日才喉嚨痛，CT值較高，代表病毒量低，要再觀察是否與健身群組有關。

一名居於荃灣愉景新城2座的49歲家庭婦初步確診，她在本月9日、10日曾到佐敦同昌商業大廈的My Fitness上瑜伽班，11日檢測呈陽性，與URSUS群組待暫未找到關連。

My Fitness表示，確診會員本月10日上午11時至下午1時曾到佐敦分店上課，分店將暫停營業至15日進行清潔消毒，員工會接受檢測，而所有曾於上述時段到訪佐敦分店的會員，在本月27日前不准進入任何分店。

首名確診者住處累計三中招

對於專家擔心疫情會出現第五波，張竹君認為：「我覺得𠵱家第四波都未完，一直唔係清咗零或好低個案，𠵱家擔心有個大反彈咁解。」

再有約32幢住宅大廈及21個工作地點被納入強制檢測名單，根據防護中心公佈資料，半山豪宅區再多10宗個案，包括帝景園、高士台等，大潭豪宅映月閣1座亦有一宗，愉景灣有兩宗。URSUS群組首名確診的27歲男教練居住的西營盤真光大廈，至今累計已有三宗個案，另外兩宗是28歲及30歲女子。