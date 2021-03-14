港澳辦副主任張曉明等多名北京官員明天（15日）會在港出席有關人大「完善」香港選舉制度《決定》的座談會。消息指，張曉明今次南下三天，聽取有關修改香港選舉制度的意見，特首林鄭月娥則在接受內地中央廣播電視總台訪問時稱，隨着選舉制度「完善」，她相信將為香港消除制度機制方面的「隱患和風險」，確保以「愛國者為主體」的「港人治港」，稱有關愛國者的要求會從教育方面着手。

中央相關部門將於明天（15日）上午於灣仔會展舉辦專題座談會，收集有關人大《決定》的意見。有線電視今天報道，張曉明已經到了深圳，預計南下三天，每天往返深港，不會留港過夜。據了解，獲邀進場採訪的傳媒要持有72小時以內有效的核酸檢測陰性結果、工作證及身份證件到場領取採訪證件。

要求公務員宣誓工作接近尾聲

林鄭在接受官媒訪問時稱，人大常委會稍後修訂《基本法》附件一和附件二後，特區政府會相應修改本地有關法律，並在未來12個月多場選舉中做好選舉工作相關安排。她指，香港要全面落實「愛國者治港」原則，保障香港長期繁榮穩定，積極融入國家發展大局，隨着選舉制度「完善」，相信將為香港消除制度機制方面存在的「隱患和風險」，確保以「愛國者為主體」的「港人治港」。

公務員事務局局長聶德權早前透露，近200名公務員未有簽署宣誓聲明，林鄭在今次訪問中指，政府要求所有現職公務員宣誓的工作，已接近完成，其他後續工作包括如何確保公務員或司法人員充份理解一國兩制的憲制要求。林鄭稱，無論是《國安法》還是修改選舉制度，政府都會深入社會各階層宣傳，並從教育方面着手，希望市民理解及支持政府做法。

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