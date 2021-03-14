劏房居住環境惡劣，但普羅大眾只能透過新聞報道的一字一句及圖片，理解基層劏房租戶的辛酸。關注綜援低收入聯盟邀請租務管制小組成員及區議員，到模擬劏房中體驗兩日兩夜，切身感受劏房戶平日所面臨的居住問題。其間區議員們飽受街外噪音、「廚廁一體」等劏房問題影響，直指劏房居住環境相當惡劣，但亦無法體驗真正的住戶「朝不保夕」的那種提心吊膽。

DO架空區會 議員更應紮根社區

油尖旺區區議員胡穗珊承認，在民政專員架空區議會的情況下，區議員的工作空間相當有限：「其實如果淨係睇區議員呢個身份，然後去諗有咩做嘅話，其實個前景係好灰暗，佢一個唔落嚟，其實你無辦法」，但認為區議會除了是一個諮詢平台，亦僅餘有一些撥款及舉辦活動的能力，會更有策略性地運用區議會的資源，例如支援民間團體去支援救濟基層市民的活動、組織街坊等。

胡又指，「既然我哋向上反映，嗰個政府唔理嘅時候，其實我哋應該向下紮根啦，就更加深入咁去用我哋嘅資源，我哋唔係淨係蛇齋餅粽去籠絡街坊，我哋係組織番啲街坊出嚟，去知悉自己嘅情況⋯⋯唔會因為呢啲唔係我哋潛在嘅票源或者利益，而唔去畀資源佢哋，因為呢個係社區有需要嘅資源，呢個希望區議會可以利用到自己嘅新位（置），去壯大民間。」

區議員批租管小組成員自大 無心關懷劏房戶

油尖旺區區議員賀卓軒批評，只由專業人士組成的租管小組，態度相當「自大」，根本無心理解劏房戶的感受及困境：「（佢哋）好似淨係想做兩樣嘢啫，第一，佢想問你有無特別嘅狀況同佢分享，即係特別慘又好，或者特別邊緣嘅個案同佢分享；第二，佢就係想generally（概括）咁聽下大家有啲咩意見。」

他怒斥小組根本沒有以開放的態度去接受劏房戶的建議，「佢哋會覺得佢哋擁有嘅知識，比起劏房戶擁有嘅經驗更加可靠，呢個就會成為點解佢成個諮詢過程中咁封閉，然後就會令我覺得佢係自大。」

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