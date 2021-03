【本報訊】為顯示對北京閹割香港選舉的不滿,英國外相藍韜文再發表聲明,批評北京收緊香港的選舉空間,明顯違反《中英聯合聲明》,指北京在九個月內第三度違反《聲明》。藍韜文更指,英國認為北京已是進入持續違反《聲明》的狀態;並指英國會繼續支持港人。七大工業國組織(G7)外長及歐盟高級外交代表亦發表聯合聲明,批評北京消除香港的異見和反對聲音。中國外交部駐港公署反擊指,少數西方國家的聲明、報告顛倒是非黑白。

全國人大會議通過《決定草案》閹割香港選舉,英國外相藍韜文繼當日發表簡單回應後,昨日再發表聲明,措詞更為強硬。聲明指北京決定為香港選舉制度引入巨大改變及限制,明顯進一步違反(further clear breach)有法律約束力的《中英聯合聲明》。藍韜文斥修改選舉制度是要不斷攻擊和制止所有批評中國政策的聲音,斥這是北京在九個月內第三度違反《中英聯合聲明》。英國認為去年北京落實港版國安法及DQ四名立法會議員均違反《聲明》。

手機用戶請按此放大圖表

聲明斥中共毀港民主

藍韜文指,北京持續對香港的行動,令英國已認為北京已進入一個持續違反中英聯合聲明的狀態(a state of ongoing non-compliance with the Joint Declaration )。

藍韜文指北京的承諾與行動相去甚遠,並指英國會繼續支持香港人,呼籲北京要履行其法律的義務,尊重香港的基本自由和權利。

七大工業國組織(G7)外長及歐盟高級外交代表亦發表聯合聲明,對中國決定根本性破壞香港選舉制度的民主成份,表示嚴正關切,認為此舉顯示北京決心消除香港的異見和反對聲音。

聯合聲明指全國人大通過修改香港選舉制度決定草案,加上香港特區政府大規模拘捕民主派人士,削弱香港在一國兩制原則下的高度自治,扼殺香港的政治多元性,與《基本法》訂立的普選目標背道而馳,今次的選舉改動將減少在《中英聯合聲明》下保障的言論自由。聲明呼籲中港政府停止打壓提倡民主價值和捍衞自由權利的人。

外交部:少數西方國家顛倒是非

中國外交部駐港公署發言人反駁多國的聲明,指「任何干預香港事務的行徑都是癡心妄想」,辯稱「完善」香港選舉制度「絕不是要不要民主、自由的問題,而是涉及奪權與反奪權、顛覆及反顛覆、滲透及反滲透的較量。」發言人強烈不滿和堅決反對少數西方國家單獨或聯合發表所謂聲明,詆毀中國全國人大就完善香港選舉制度作出決定, 又指「少數西方國家」的「所謂聲明、報告等違背基本事實、顛倒是非黑白、充斥雙重標準,實質是包庇縱容反中亂港分子,充份暴露他們見不得香港好、不想讓香港治,把香港當作棋子遏制中國發展的險惡用心和卑鄙伎倆。」

中聯辦指香港選舉制度如何設計純屬中國內政,任何國家無權說三道四;又指少數西方國家發表的聲明暴露其霸權主義行徑和遏制中國發展的險惡用心。