URSUS Fitness群組的確診人數料到明日會破百，《蘋果》翻查資料，首名病發的32歲女子於3月6日病發，相信在3月9日或之前，除到過URSUS Fitness外，還到過林肯大廈及中央廣場的Pure Yoga共三間健身中心。另外群組中至今約一半確診者無病徵，包括首名確診的教練。有醫生表示，首名病發病人於病發前及後一日病毒量應最多，傳播病毒的風險最大；今次群組中有接近一半的人沒有病徵，患者會因無病徵而繼續其社交活動，包括到健身中心做運動，因而加速傳播。

最早病發個案遲公佈 播毒風險大增

雖然URSUS Fitness群組最早確診的是27歲男健身教練，他沒病徵；若以有病徵的確診者計算，最早病發的是編號11192的32歲女子，她居於西營盤英華閣，於3月6日病發，相信於3月9日前除到過URSUS Fitness外，還到過林肯大廈及中央廣場的Pure Yoga共三間健身中心。但衞生防護中心的網上資料，未有記錄她有否曾到其他地方如食肆。但防護中心於3月12日才公佈該個案，即她由病發至確診相距5至6日，期間持續有播毒風險。

防護中心網上資料顯示，目前到過最多健身中心的是編號11187的36歲女子，居於灣仔迦南樓 ，她除曾到過URSUS Fitness外，還到過信誠廣場的Optimum Performance Studio，多盛大廈及英皇商業中心的H-Kore。

群組至今有99人確診，當中82人曾到過URSUS Fitness，防護中心之前曾要求約240名曾到過URSUS Fitness需檢疫，即至今有約30%曾到過URSUS Fitness的人確診。

疑公佈前一周已開始播毒 零號病人或者找到

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，首名患者於3月6日病發，於3月5至7日病毒量應最多，傳播病毒風險最大，整段傳播病毒時間可以由病發前2日至病發後一周，即3月4日至3月13日。不過防護中心於3月10日公佈個案後，確診數目急速上升，即可能公佈前一周已開始傳播，這名目前最早病發的患者，也未必是零號病人，零號病人可能還未找到。

他又指，今次群組中有接近一半的人沒有病徵，患者會因無病徵而繼續其社交活動，包括到健身中心做運動，加速傳播。

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