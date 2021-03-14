新加坡《聯合早報》早前引述消息，指港府正調查民間人權陣線（民陣）是否違反《國安法》，並考慮以社團條例取締民陣。連日多個政黨包括公民黨、新同盟、民協等表明不再參與民陣的工作及會議，教協也在今日（14日）宣佈，考慮到最近的政治形勢，決定終止參與民陣的工作及會議。

據知至今已約有15個政團及組織先後退出民陣，包括表明撤出香港的華人民主書院。

支聯會職工盟表明不會退出民陣

同樣身為民陣成員團體的支聯會及職工盟都不會退出民陣。身兼支聯會主席和職工盟秘書長的李卓人接受《蘋果》查詢時表明，民陣一直以和平理性方式舉辦遊行，用盡一切可行的合法空間表達市民意願，深信民陣沒有違反《國安法》，明言不會屈服於政權不合理的指控，並質問：「委曲係咪可以求存呢？」

他強調，民陣光明正大，職工盟和支聯會都會「守返條線」，不會退出。

社總副會長張志偉回覆傳媒查詢時也表明，社總沒有計劃退出民陣，亦指沒有討論的需要。

陳皓桓：會堅持到底

民陣召集人陳皓桓在Facebook發帖，指「除咗我會堅持到底，無其他嘢回應。」

民陣自2002年成立，並舉辦03年的7.1大遊行，當年有50萬人上街更迫使政府撤回23條惡法，之後每年7.1民陣也繼續舉辦遊行。19年港府強推修訂《逃犯條例》，民陣曾多次透過遊行促政府撤回惡法，其中6月16日200萬人遊行創下歷史紀錄。

然而，「港版國安法」去年7月1日生效以來，民陣未曾成功申請任何示威遊行的不反對通知書。近日多個團體盛傳退出民陣，令民陣陷解散與否的兩難。

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