【本報訊】法庭內，鄭達鴻、譚文豪、郭家麒、彭卓棋、柯耀林，五人前程未卜。法庭外，關心五人者眾。有銀髮聲援者毋懼白色恐怖手持《基本法》文本、高舉「人民有顛覆暴政的自由」標語，獨自示威。47人之一劉頴匡即使身陷囹圄，也透過女友向五人打氣：「唔好返嚟，唔想再見到你哋。」

遭警指控行為不檢

中午時分，梁伯伯手持《基本法》文本，高舉「人民有顛覆暴政的自由」標語，獨自在高院外示威。其後他又舉起另一標語，前後各寫有「濫捕誣告 生安白造」及「舉證未有 人已先囚」，並高聲朗讀《基本法》內容。警員隨即開咪警告，要求他放下紙牌及出示身份證，指控他在公眾地方行為不檢。他一度以《基本法》指向警員，斥責警方踐踏《基本法》。

梁伯其後遭警方截查，獲放行後批評警方不認識《基本法》。他解釋，示威字句只是寫「顛覆暴政的自由」，《國安法》無任何條文寫不能顛覆暴政。

自鄭達鴻獲批准保釋後，庭外銀髮族聲援者增加，近20名長者坐於太古廣場外石壆準備「接放學」、送囚車。現場警員開始截查現場長者身份證，三名白髮翁被20名警員包圍，動用八名警員查身份證，其餘警員則在旁聚集，驅散圍觀者。有長者被迫離開法院外圍時怒斥警方：「想唔鬧都唔得，成班披住人皮嘅馬騮。」

昨日涉案的鄭達鴻、譚文豪與郭家麒均為公民黨前黨員，73歲的黎志強昨晨在張超雄陪同下到高等法院聽審支援前黨友。結果三人僅一人暫獲自由，黎志強慨嘆：「一啖砂糖一啖屎。」黎志強與鄭達鴻兩人相識近七年，大讚對方「年輕有為，人又靚仔」。

未能親自來到聲援被告的同路人也透過不同方式發聲，47人之一劉頴匡昨早向探監的女友黃于喬（Emilia）追問保釋覆核消息。Emilia在fb透露，劉穎匡特意向五人打氣：「唔好返嚟，唔想再見到你哋。」

同日彭卓棋及柯耀林兩人入夜後獲釋，當時警員已清空法院外的聲援市民。不過，原來黑暗中還有人在，當柯耀林離開一刻，一把女聲劃破黑夜大喊：「阿柯！」隨即有五名聲援者在黑夜中奔向柯耀林乘坐的私家車。那邊廂，一名警務人員尾隨大喊：「唔好畀佢哋跑出馬路！」眾人相視一笑，旋即別過。黑暗中的抗爭，儘管微小，卻有力量。