【本報訊】近日本港發生多宗虐鴿案，月初有老翁狠拔活鴿羽毛，日前又有老翁用石塊擲鴿，昨日上水粉嶺圍更發生毒鴿案，村民發現至少七隻白鴿離奇死亡，部份帶有綠色嘔吐物，愛護動物協會到場找到可疑紅色米粒，懷疑是毒餌已撿走化驗，列殘酷對待動物案。

粉嶺圍對開的公園一直有野鴿聚集及棲息樹上，亦不時有人餵鴿，該公園因野鴿眾多對村民造成滋擾，康文署及粉嶺圍村公所已張貼告示呼籲不要餵鴿。

昨晨7時，警方接報指上址發現多隻死白鴿，愛協督察及警員到場在樹下找到五具鴿屍，又在附近汽車旁找到兩具，初步發現無明顯傷痕，但部份野鴿喙邊遺留有綠色嘔吐物，地面和草叢亦留下可疑紅色米粒，懷疑是毒餌，已撿走化驗，其後食環署工人在場大清洗。

報案人曾先生憶述，昨晨跑步經過粉嶺圍，看見樹下有野鴿屍體，附近樹上野鴿表現呆滯沒精打采，養雀10多年的他起疑，認為雀鳥喜歡在隱蔽處悄然死去，甚少暴屍開揚地方，故「懷疑會唔會係人為呢」。

近期多宗虐鴿案 兩翁被捕

愛協人員事後撿走野鴿屍體，稍後交漁護署作解剖或毒理檢查追查死因，警方亦已取走紅色可疑米粒化驗。本港近期發生多宗虐鴿案，本月12日，一名70歲老翁在黃大仙上邨達善樓對開懷疑以石頭攻襲白鴿被警方拘捕，另外本月初警方亦拘捕一名94歲老翁，指他在公園狠拔野鴿羽毛涉虐畜被捕。