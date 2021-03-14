世界衞生組織周五（12日）批准緊急使用美國強生藥廠研發的武漢肺炎疫苗，成為第三款獲世衞批准緊急使用、亦是首款只需接種一劑的武肺疫苗。香港醫院藥劑師學會今日（14）發稿促港府引入強生公司武肺疫苗，認為其臨床研究包括過萬名60歲以上長者和長期病患者，接種14日已能達到最高保護率，亦可能更有效防止南非變種病毒株感染。

歐洲藥品監管局審批中

香港醫院藥劑師學會表示，美國食品及藥物管理局和強生藥廠於香港時間2月26日晚上進行疫苗緊急使用授權聽證會，疫苗在一劑接種14日和28日後，中度至嚴重感染分別減少66.9%（95%信賴區間為59.0-73.4%）和66.1%（95%信賴區間為55.0-74.8%），成效達世衞要求，並於3月12日獲緊急使用認證，歐洲藥品監管局也在審批當中。

學會指出，強生公司疫苗第三期臨床研究主要收集中度至嚴重感染的個案，接種一劑的14日和28日後只分別錄得4宗和2宗輕微個案，與BioNTech或科興疫苗計算輕微至嚴重感染的保護率有所不同，其疫苗的臨床研究有14,672名60歲或以上長者和17,858名長期病患者參與，佔整體研究人數的38.0%和40.8%。60歲或以上長者接種一劑14日後和28日後保護率分別76.3%和66.2%；長期病患者接種14日後和28日後保護率分別64.2%和58.6%。

最多長者及長期病人參與強生疫苗研究 科興最少

學會又指，BioNTech疫苗的保護率是從7,728名65歲或以上長者和16,059名長期病患參與者計算，而科興則只有419名60歲或以上長者參與，當中沒有提供長期病患者接種的數據，可見強生公司的疫苗長者和長期病患者參與研究人數比率最多，接種14日後已能達到最高保護率。

另外，近期有研究顯示BioNTech和牛津阿斯利康武肺疫苗，均對南非變種病毒株的抗體中和作用或有效率降低，強生公司的疫苗臨床研究包括南非參與者，當地人士接種一劑14日和28日後保護率分別為52.0%和64.0%。藥廠亦對感染人士的病毒株作基因排序作分析，94.5%的人士感染B1.351型南非變種病毒株，意味強生疫苗或較BioNTech和科興更有效防止南非變種病毒株感染。

安全性方面，強生公司疫苗研究的安全數據分為成年人和長者群組，成年人的局部副作用為59.8%，全身性副作用為61.5%；長者的副作用比率較成年人為低，只有35.4%人士出現局部副作用、45.3%人士出現全身性副作用。第三期臨床研究中罕見副作用為蕁麻疹和耳鳴，接種疫苗組出現栓塞情況比安慰劑組多，惟未能確定是否與疫苗有關，藥廠會繼續跟進。

學會：強生比其他供港疫苗更能確立接種後保護性

學會認為，強生公司的武肺疫苗比其他供港的疫苗更能確立在長者和長期病患者接種後的保護性，只需一劑接種除了可以節省一半時間和人力物力外，更可確保市民不會因為沒有接種第二劑而減少免疫力，對推動全民接種和達致群體免疫有莫大好處。另外強生疫苗可在2至8度存放3個月，方便運送，適合院舍接種，建議政府盡快接觸Janssen（贊臣）採購強生疫苗，相信能大大增加疫苗的接種率，盡快達到群體免疫。

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