因參與民主派初選，被控「顛覆國家政權罪」的47名人士，除獲保釋的數人外，大部份已還柙約2星期。今日繼續有還柙人士親友到荔枝角收柙所探望，其中「長毛」梁國雄透過戰友引述陳獨秀等詩句「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」，向港人表達其堅定意志；至於明日將就保釋覆核上庭的施德來，其太太探訪後指，夫妻倆已做好保釋遭撤回的心理準備，但強調他們身為教徒，會「繼續相信同盼望」。

長毛引陳獨秀于謙詩句：問心無愧

社民連吳文遠、黃浩銘及富商劉定成，今日結伴探望「長毛」梁國雄及岑子杰。黃浩銘指，長毛引述了兩位前人的詩句，希望向香港人表達自己對所做之事問心無愧，包括陳獨秀的「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」，以及于謙的「粉身碎骨全不怕，要留清白在人間」。黃又稱，長毛正在閱讀一本關於台灣美麗島事件的書，提到事件於1979年12月10日發生，至翌年3月正審，指雖然眾民主派於2月28日被正式拘柙，但「大家見到香港今日嘅司法進度，快必（譚得志）都未審先坐9個月，可想而言呢47人，正審隨時係一年半後」，批評情況極不理想。

黃浩銘續指，今日亦為長毛帶了一本《聖經》，但指對方並不是基督徒，自己亦不是向他推介耶穌，只是希望長毛從聖經故事中得到啟發。黃又勉勵望香港人繼續奮鬥，為民主發聲，以及鼓勵港人多寫信給還柙人士，「多啲寫信、彼此交流、互相鼓勵，係呢個時間都係好重要」。

岑子杰着劉定成代保平安

探望岑子杰的劉定成指，在探訪室見到一眾民主派人士，包括胡志偉、李予信及長毛，形容他們均很樂觀、保持笑容，其中岑亦着他代為保平安，「同香港市民講，佢哋好好、冇乜大不了嘅事發生」。至於還柙人士有權訂購的「私飯」，劉指岑「唔想食，因為太貴，8,000幾蚊一個月」，但自己則勸他「要就開聲，一定要食，唔好去適應裏頭嘅文化」。劉續指，作為星斗市民必須支持民主派人士，「（探監）監獄、（聲援）法院、街站，同埋支持啲黃店，其他嘢做得幾多得幾多」。

原獲准保釋的施德來，明日（15日）將就律政司的保釋覆核上庭應訊，其妻子今早探訪後指，因難以估計保釋準則，故夫妻倆已做好心理準備，「因為唔知結果會點，都問定佢如果聽日出唔到嚟，有啲乜嘢物資需要，或者有啲咩人想見」，但強調會以平常心對待，「繼續相信及盼望……當然最希望佢聽日出得返嚟」。她又指，施今日精神不錯，已開始適應還柙生活，「多咗時間閱讀，但都會擔心出邊嘅生活點，同佢報咗平安」。

女友每日來信被審查 劉頴匡僅收3封

自還柙以來，幾乎每天都有探望劉頴匡的女友黃于喬指，劉頴匡非常關心其他人的保釋上訴事宜，「問我出邊有冇啲旁聽師講話咩準則，點解呢個得、嗰個唔得？我嘅講法就係，就算你問律師都未必答到你個準則係乜嘢」。她對此亦表示無奈，惟有着劉「自己揣摩吓」。至於為何劉放棄覆核保釋申請的權利，黃指該經考慮後認為該程序未必適合，「可能會用另一個程序去做，假設要上訴嘅話」。

黃于喬又指，劉頴匡今日精神尚算飽滿，「以前喺出邊，好多嘢忙好多嘢諗，個黑眼圈都比較大，但入到去，反而冇乜特別嘢做，生活比較規律」。她又指，兩人每天都有互相寫信給對方，但因懲教署須審查信件，故劉至今僅收到3封。

李予信亦有兩位朋友到場探訪。他們離開時表示，李「冇乜嘢，都係咁」。

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