本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎確診再急升，西營盤URSUS Fitness群組疫情繼續蔓延，染疫人數已達106人，成為本港第二大感染群組。3月13日略為回落，但仍新增達47宗確診。43宗本地個案中，39宗與其他個案相關，當中35宗與URSUS Fitness群組有關；4宗無源頭，包括一人上月曾到過Pure Fitness Yoga、一名駐守旺角警區的女警曾到過伊利沙伯醫院生產及藍田健康院、一名升降機維修員工曾到過7幢大廈維修三菱升降機；4宗輸入個案，全部帶有N501Y變種病毒；10多宗初步陽性個案中，有6宗源頭不明個案，包括兩名學童，分別於元朗太陽島英文幼稚園和九龍塘官立小學就讀。

張竹君被問到URSUS Fitness群組會否成為另一個跳舞群組，張指兩者很難比較，目前健身群組感染者仍限於教練、客人及相關緊密接觸者；又認為第四波疫情仍未結束，現時只是出現反彈。此外，張竹君表示局方的外判檢測商已承諾加快速度，檢測時間應該已經開始加快回復。

政府於晚上8時突襲封半山干德道56號殷樺花園第一、二期，及羅便臣道雍景台第一、二座強制檢測，政府隨後發檢測公告指，最早將於明早9點解封。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

由於有多棟大廈納入強制檢測，政府周日（13日）起，會於灣仔修頓遊樂場、灣仔香港君悅酒店、北角丹拿花園、牛池灣彩輝邨、新蒲崗采頤花園、屯門黃金海岸、將軍澳日出康城首都、愉景灣康慧台康頤閣增設流動採樣站，而鴨脷洲海怡半島及薄扶林西島中學會延至3月15日開放。

另外3月13日起，位於鰂魚涌社區會堂停車場的流動採樣站會延長服務日期至3月15日。位於李陞街遊樂場、堅彌地城遊樂場及西營盤社區綜合大樓的流動採樣站均會延長服務日期至3月16日。位於黃竹坑遊樂場及沙田大會堂廣場的流動採樣站均會延長服務日期至3月21日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月21日）

●中環愛丁堡廣場（至3月21日）

●黃大仙廣場（至3月21日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月21日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月21日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月21日）

●元朗安興遊樂場（至3月21日）

●天水圍天瑞體育館（至3月21日）

●屯門建生社區會堂（至3月21日）

●沙田大會堂廣場（至3月21日）

●大埔社區中心籃球場（至3月21日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月21日）

供重開場所之強檢職員

●修頓遊樂場（至3月15日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月21日）

●尖東加連威老道100號（至3月18日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月21日）

供該區須強檢居民及職員

●薄扶林碧瑤灣近27座旁車路（至3月14日）

●鴨脷洲海怡半島第二期怡麗閣平台（至3月15日）

●修頓遊樂場（至3月15日）

●香港君悅酒店（至3月14日）

●西營盤李陞街遊樂場（至3月16日）

●堅彌地城遊樂場（至3月16日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月16日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月15日）

●北角雲峰大廈停車場（至3月14日）

●北角渣華道133號海璇平台（至3月14日）

●北角丹拿花園4樓花園平台（至3月15日）

●西灣河嘉亨灣停車場L1（至3月14日）

●柴灣泰民街2號康翠臺1座地下平台（至3月14日）

●牛池灣彩輝邨彩華樓對出空地（至3月15日）

●新蒲崗采頤花園第11座前羽毛球場（至3月14日）

●尖東加連威老道100號（至3月18日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月21日）

●長沙灣社區中心（至3月14日）

●馬灣珀麗路近貝殼廣場（至3月14日）

●屯門黃金海岸二期第11座UG層平台（至3月14日）

●尚德社區會堂（至3月14日）

●將軍澳日出康城MALIBU 5樓平台（至3月14日）

●將軍澳日出康城首都L1層第5座出口外空地（至3月15日）

●愉景灣康慧台康頤閣地下對出空地（至3月15日）

供該區須強檢學生及職員

●薄扶林域多利道250號西島中學（3月15至16日）

供外籍家庭傭工

●中環遮打道行人專用區（3月14日及21日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（3月14日及21日）

●荔枝角公園入口（3月14日及21日）

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務。

「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

增3流動採樣站為外傭檢測

勞工處公佈，將於3月14日及21日，連續兩個星期日為外傭提供免費檢測服務，毋須預約，地點設在外傭經常聚集的地方，包括中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口及荔枝角公園入口，時間為上午10時至下午5時。

勞工處又呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助外傭前往指定的流動採樣站，接受免費檢測。

北京3.15起禁深喉唾液陰性檢測者入境

北京市政府公佈自3月15日起，將調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，6歲以下兒童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。港府呼籲市民留意，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月13日16:40）

11,257宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

203宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多28人出院（第8376、9665、9975、10048、10417、10845、10853、10859、10868、10904、10912、10917、10926、10941、10950、10966、10997、10999、11006、11023、11028、11037、11042、11052、11069、11111、11118、11123號個案）；

共10,739人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

233名確診者仍留醫；

13人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10851、10942、10984號個案）；

9人嚴重（第6386、7468、8221、9055、9135、10367、10585、10865、11055號個案）；

其餘211人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

兩岸疫情 （截至3月13日18:20）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（12日）新增7宗確診個案，全部為境外輸入，分別是廣東3宗、上海2宗、天津和湖南各1宗。大陸累計確診90,034宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診984宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月13日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數逼近1.18億，全球死亡人數超過262萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,933萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逾53.2萬。印度確診人數超過1,130萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,136萬，死亡人數達27.5萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●雖然接種阿斯利康疲苗有凝血隱憂，加上歐盟在已知的副作用名單上再加上數項嚴重敏感症狀，但世界衞生組織(WHO)堅稱沒有理由停止使用阿斯利康疫苗。世衞強調接種阿斯利康與出現血栓塞沒有因果關聯，指阿斯利康與其他核准使用的疫苗一樣，是優良的疫苗。世衞周五又批准強生（Johnson & Johnson）研發的武漢肺炎疫苗供緊急使用，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明指出：「對抗2019冠狀病毒疾病的每種全新、安全且有效的工具，都朝向掌控疫情更加靠進一步。」

●巴西衞生部周五簽訂合同購買1000萬劑俄羅斯Sputnik V疫苗，今年第二季付運。巴西周五再有2,216人死於武肺，連續3日死亡人數超過2,000，此外單日新增確診高達85,663宗，是歷來第二高，顯示該國疫情非常嚴峻，世衞對此亦表示擔憂。

●墨西哥周五批准使用抗病毒藥瑞德西韋(Remdesivir)作緊急治療武漢肺炎的藥物。瑞德西韋是其中一隻最早顯示可縮短部份武肺患者康復時間的藥物，但對減低死亡率則未有數據證明。世衞資助的一項研究去年10月指出，瑞德西韋對減低武肺死亡率只有些微甚至沒有功效。墨西哥是全球疫情最嚴重的國家之一，目前累計死亡人數已達19.3萬人。該國衞生監管當局表示授權醫院及專科醫生在病症出現初期使用瑞德西韋。目前，美國、加拿大、日本和歐盟均批准以瑞德西韋治武肺。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29,336,578 (532,312)

印度 11,308,846 (158,306)

巴⻄ 11,363,380 (275,105)

俄羅斯 4,321,588 (89,701)

英國 4,261,398 (125,579)

法國 4,075,718 (90,207)

⻄班牙 3,183,990 (72,258)

意⼤利 3,175,807 (101,564)

⼟⽿其 2,850,930 (29,356)

德國 2,559,262 (73,204)

-----------------------------

了解更多

iOS / Android

-----------------------------

蘋果專題及調查組FB專頁！