一名foodpanda外賣員今年1月初在天水圍被數名軍裝警員截查，被指涉嫌盜竊保溫外賣袋，以及在警署內以頭部襲警而被捕。事主趙先生透露，今日（14日）到警署報到時，警員落案控告他涉嫌襲警，案件排期在下月15日屯門裁判法院提堂。

「用莫須有理由拉人砌生豬肉」

今年1月初，在foodpanda任兼職外賣員的趙先生，於天水圍嘉湖銀座外公園休息，本來打算沒有外賣定單後便回家，但因為發現警方在現場執法而圍觀，及後被警員以「形跡可疑」為由截查。當警員發現他錢包放有「光時」字樣的卡片後，態度突變，以惡劣態度質問他是否知道香港有《國安法》，又質疑其外賣袋是「偷返嚟」，要求事主自證清白，最終將事主帶返警署，其後獲准保釋。

事主趙先生向《蘋果》透露，今日到天水圍警署報到時，警員落案控告他涉嫌襲警，有關案件排期在下月15日屯門裁判法院提堂。他批評，警方最初以涉嫌盜竊罪將其拘捕，但其後就指他涉嫌襲警，「咁而家落charge冇落盜竊，我就覺得佢一開始就係濫捕...你睇唔過眼一個市民，就用一個莫須有嘅理由拉佢返差館，咁你就可以砌生豬肉，佢唔會告你本身拉返去條罪，因為佢知告你唔入。」

foodpanda外賣員遭警拘控時序表：

1.5 警亂拉foodpanda速遞員偷外賣袋 並指控「以頭襲警」

1.7 foodpanda男剖白被屈偷袋濫捕經過 轟警揸雞毛當令箭以權謀私

1.9 警員拘外賣員稱涉盜竊襲警 事主保釋發現銀包律師卡片失蹤 影片揭軍裝警取走交便衣

2.27 foodpanda外賣員再被警截查 遭要求讀銀包「光時」卡片口號 憂被跣違國安法拒從

警：男子帶署調查期間以頭襲警

警方回覆《蘋果》查詢，指今年1月2日晚上約10時，天水圍分區人員於天恩路18號對開處理一宗案件時，發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。經調查後，人員於該名男子身上檢獲一個懷疑不屬於他的外賣保溫袋。該21歲姓趙男子涉嫌盜竊被捕，案件交由元朗警區刑事調查隊第七隊跟進。

警方續指，該名21歲姓趙男子被帶回天水圍警署調查期間，曾以頭部襲擊一名男警務人員，他涉嫌襲擊警務人員被捕，今日（14日）被控一項襲擊警務人員罪，將於下月15日在屯門裁判法院提堂。

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