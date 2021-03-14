退休法官胡國興的胞妹、多間知名幼稚園校長胡肖霞捲入濫權醜聞。旗下大角嘴大同新邨聖德肋撒幼稚園多名前任及現任員工控訴，指胡肖霞涉迫員工在公務時間為她處理私事，包括去她位於上水的寓所髹壁畫、編輯政治詩集、以及涉嫌粗暴對待幼兒。

該校A老師（化名）指，今年1月胡肖霞命令學校老師於原定工作時間，到她上水金錢村的寓所畫壁畫，令其中3名老師需擱置教務工作包括網上教學、準備教材等。她們由1月底至2月初連續3星期，每周一至六朝9晚5去上水髹牆，卻要用放工後的休息時間跟進教務。有老師認為做法不妥當提出異議，但被胡以「美化校園先導計劃」包裝成藉口，稱是做培訓。

教育局回覆確認，早前曾接獲相關投訴，已即時按既定機制及公平公正原則跟進，包括要求學校校監調查及提交報告，又指調查有關學校的投訴屬區域教育服務處工作，局長楊潤雄沒有參與。

自詡已晤局長 「教局奈我唔何」

學校老師們在本月初發現，去年11月20日及今年1月5日同事們已簽署的會議紀錄中，被人加插「美化校園」的項目。A老師透露事件令一半同事憤而辭職。她指有同事向教育局投訴，但胡肖霞竟然知道哪一個姓氏的教師投訴，更揚言已與教育局局長楊潤雄見面，楊回覆她「小事一宗」，自詡「教育局根本奈我唔何」。

她們亦指，胡肖霞經常要老師為其詩集和遊記打字排版，不少內容帶有政治色彩，例如在2019年反修例期間的「有眼無珠五眼盲」、「美加英澳紐合組所謂『五眼聯盟』惡意貶評香港立法局拖延選舉」，質疑胡是把政治帶入校園。

疑粗暴對待特殊需要幼兒

胡肖霞亦被指控涉嫌粗暴對待學生向幼童施虐。C老師（化名）指，於去年秋季復課時，一名有特殊學習需要的幼兒班學童上課時跑出去瀡滑梯，被胡肖霞發現，她隨即捉住小朋友的腳拖行了4至5米返回課室，「佢有尖叫、大喊，我哋老師想上前安慰佢，校長叫我哋『唔好理佢！要繼續如常課堂運作』。其實係一件好可悲嘅事。」另一名B老師（化名）亦指，曾目賭一名教員向學童硬塞匙羹入口迫小朋友吃飯，但校長卻包庇該同事行為，為其開脫只是「不小心」。

教師們又指控，胡藉疫情停課炒掉至少3名老師，但教育局從未因疫情減少學校撥款，質疑本應用於教學的公帑資源去向不明。協助她們的油尖旺區議員李傲然批評，胡的行為卑劣，認為事態非常嚴重，並會陪各當事人向教育局投訴，同時亦會研究事件是否牽涉挪用公款，或到廉政公署舉報，也會就潛在偽造文書罪向警方報案。

教局確認曾接獲投訴 否認楊潤雄曾參與

教育局回覆確認，早前曾接獲相關投訴，已即時按既定機制及公平公正原則跟進，包括要求學校校監調查及提交報告。局方會繼續密切跟進事件，確保學生福祉及學校運作符合有關規定。

局方補充，調查有關學校的投訴屬區域教育服務處工作，局長並沒有參與，更遑論向涉及個案人士作出評論。

《蘋果》正向胡肖霞查詢，暫未回覆。

曾借旗下幼稚園申領學券資助 高價租回自己物業

資料顯示，胡肖霞是2017年特首選戰參選人之一、退休法官胡國興的胞妹，從事教育工作逾40年，1975年開辦私立幼稚園，翌年與其他幼稚園校長創辦「香港幼稚園協會」，現為該會永遠會長。丈夫雷庭蓀亦是大同新邨聖德肋撒幼稚園校董，雷同時是香港台山商會理事長。二人2011年曾被傳媒踢爆旗下幼稚園申領學券資助，卻高價租回自己的物業，胡後來承認沒有主動申報利益衡突，亦反指教育局沒有要求她申報。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！