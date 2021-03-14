47名參與或組織初選的民主派人士，被控違反《國安法》串謀顛覆國家政權罪而被關柙，包括民主黨前立法會議員尹兆堅。尹的Patreon今日（14日）刊出他獄中首封家書，指太太和一對子女探訪時淚流披面，作為丈夫和父親，「歉疚和痛苦如千斤重」，希望他們「為我微笑，不要哭泣」，並鼓勵「時世越是艱難，越要堅守信念，毋忘初心，貫徹始終」。

「我是不稱職的丈夫，請你原諒」

尹兆堅太太早前向在囚老公發送情書，稱對於能夠成為尹太感到驕傲，一對子女亦以爸爸一生行公義為榮，「You are our HERO，我們期待能盡快一家團聚」。

近日尹太收到丈夫在獄中的回信，他在信中提到尊敬的意大利裔文明德神父，指神父千里迢迢來港傳教，終生關懷貧苦大眾，臨終彌留在病床曾叮囑尹：「記得要行公義，幫助窮人同受苦嘅人」。尹深信今日自己因行公義入獄，神父見他有遵循教誨，一定在天堂用其招牌微笑為他打氣和祝福，尹亦呼籲一對子女和太太：「為我微笑，不要哭泣」。

尹信中特別向妻子致歉：「老婆，我最對不起的是你，要你獨自挑起家中重擔，無盡感激。未能為你分擔壓力，我真是不稱職的丈夫，辛苦你了，請你原諒。」

望見庭外人鏈螢光 熱淚盈眶

尹兆堅在信中也感謝連日法庭外的支持者，他寫道：「人鏈亮起點點螢光，聲聲激昂的叫喊，重重震動我的心弦」，望到法院外的人鏈禁不住熱淚盈眶。

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