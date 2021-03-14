政府昨晚突擊圍封港島半山4幢豪宅，包括雍景台第一座及第二座及殷樺花園第一期及二期。其中位於殷樺花園羅便臣道出入口，今早7時多陸續有全套白衣的清潔工人進入封鎖區內，並推走大型垃圾桶，亦有全套保護衣物的人士在帳篷內戒備，有人互相拍攝打發時間。由於被封的多棟大廈日前納入強制檢測公告，不少居民變相一日兩檢，批評政府安排混亂兼浪費公帑。

今早9時，殷樺花園陸續有居民離開，不過現場尚未解封，警員仍圍封羅便臣道一段行人路，巿民要進入該範圍，要告知警員自己到哪一處才獲放行。而屬當區區議員的中西區區議會主席鄭麗琼表示，自己欲通過該行人路，亦被在場的中區指揮官林鴻釧阻止。對方更問道：「鄭議員，你去邊呀？」她表示希望去衞城坊亦不讓她通過，但有個別外籍人士跑步到該處，卻沒有被警員阻截而獲放行。最終羅便臣道到早上11時多才正式解封。

「多此一舉 用咗好多人力物力」

帶著狗隻離開的殷樺花園一期住戶黃小姐稱今早原本打算7時多已外出放狗，但結果至9時才能離開，較她預期中遲。她稱政府封區安排倉卒又混亂，因該廈因已被列為強制檢疫大廈，故昨日早上不少居民已進行檢測，「但噚晚都要做多次，希望盡快有結果。」

她認為政府上午已強制檢測，晚上又封區，「好似有少少多此一舉，用咗好多人力物力，（浪費公帑？）都係嘅，但政府要做都無辦法。」她又稱昨晚排隊一小時才能完成檢測和取完物資，而且人龍較擠擁，故亦擔心有感染風險。

殷樺花園二期住戶林太稱，她所住的大廈、甚至整條干德道根本沒有確診個案，但卻被圍封。被問到是否感無辜，「無所謂啦，都做咗。」但不會感到太麻煩。

「無必要囉 全部都無確診 嘥好多資源」

同樣住二期的汪先生亦稱該廈沒有確診，但仍要封區檢測，他直言感麻煩，「真係唔方便㗎，你入咗嚟就困住唔走得」。他又認為，封區沒有必要，「其實都無乜必要做囉，全部都無確診……都嘥好多資源㗎」。而對政府提供的物資，「都夠用，其實都無需要」。對今日的行程略有影響，而需延遲，但幸好屬周日影響不大。他亦稱二期沒有人確診，卻要走到有確診的一期做檢測，擔心有染病風險。

有二期居民滿意政府安排，陳先生稱雖然二期沒有確診個案，但互有通道連接，故認為封區是必要。他稱昨早已進行檢測，但因今早有約，故昨晚亦有進行多一次檢測，認為安排不算混亂。對於政府公佈該廈最終零確診，他認為關係不大，「都係為咗安全」。

鄭麗琼稱，昨日有二期居民反映對該廈沒有確診個案，卻要接受檢測感到無奈，而且最終更「零確診」。她又指，部份居民昨日上午已自行檢測，卻無法打通電話告訴政府相關報告，結果不少人一天進行兩次檢測。她稱早前有居民手持陰性檢測結果，希望早上9時前可以離開大廈，但最終要等到早上9時才能離開，感到不滿。鄭亦不滿政府解封措施緩慢，至早上10時半仍未解封該一帶。

雍景台居民一日兩檢 對封區感驚訝不解

雍景台第一及第二座在早上11時許解封，居民可自由出入。惟有居民不滿，認為安排很差，非常混亂。（so bad, very chaotic!）

外籍居民Clarice指，昨天遲遲未有收到通知，自己是透過朋友通知和看新聞才知悉封區。她指，因溝通不足而感到焦慮（anxious），但形容過程順利，認為封區檢測時機合適，一家人用了大概一小時完成測檢。

亦有外傭批評當局溝通不善，她指僱主一家與她已於昨早（13日）響應當局呼籲到西營盤完成檢測，但昨晚仍有警員要求她們完成強制檢測，感到驚訝，亦對行動感到不解。

亦有居民形容過程順利，王女士指自己僅15分鐘已完成檢測，稱讚當局「做得好完善」。但認為沒必要派發食物，指封區檢測行動於深夜進行，「居民一般已經食晒嘢」。

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