國安法壓境，大批異見者流亡海外，也有大量港人移民。正流亡的香港立法會前議員羅冠聰、許智峯、梁頌恆，以及民主派人士張崑陽、黃台仰、梁繼平、鄺頌晴和周永康決定共同發起《2021 香港約章》，藉此團結離散港人的信念，凝聚港人國際戰線的力量。

《2021 香港約章》的8名共同發起人舉行記者會，呼籲海外港人考慮風險後簽名支持。約章內容提到，港人離散族群正為建立民主香港，爭取國際盟友支持，期望透過約章，團結海外港人社群，對抗中共霸權及壓逼，爭取港人民主自由；守護並延續海內外港人的自主意志；呼籲國際社會對抗中共威權擴張，共同守護民主自由的價值。

表明港人有權決定前途

約章形容，香港人是個獨特的共同體，擁有獨特的文化、歷史、經歷以及價值觀，其身份丶歷史和文化價值都應該受到尊重和保護，他們會抗擊官方諱言捏造的史觀，並表明香港人有權決定前途和事務，同時主張港人有享有民主、自主和自由的制度的自由。

約章又提及，「港版國安法」侵害港人言論自由、人身安全、政治自由的惡法，促馬上廢除，港府也應停止以言入罪、釋放在囚的政治犯，並保障所有港人遊行示威、結社、和言論自由，並撤銷所有針對流亡人士的政治檢控。

羅冠聰在發言時指出，即使港人流亡海外，都會繼續為香港發聲、展示香港人的抗爭意志，繼續推動香港民主運動。他續指，北京在港訂立《國安法》後，香港本地已經難以再談及國際線，和民主運動的想像，在此海外的港人就有更大的責任向國際發聲，鞏固香港民主運動在國際間的支持和關注，期望約章可以紀錄港人聲音、維護香港價值。

期望借約章延續運動 為港尋出路

共同發起人、在民主派初選勝出現已流亡的張崑陽表示，離開半年以來，香港急速敗壞，有不同戰友被政治迫害入獄，當香港的自由被收窄時，海外香港人就有更大的責任提出不同聲音，確保香港人思想和信念流傳。他提到，中國異見人士劉曉波發起《零八憲章》，而不同的流亡者都會發起不同行動，期望約章可以讓時代、人民的聲音得以記載。

正在德國留學鄺頌晴則形容，約章是反送中運動的延續，嘗試透過約章為香港尋找出路。

14年傘運學生領袖之一、正在美國修讀博士的周永康坦言，簽署約章時面對很多掙扎，因他「非常之想返香港」，同時也擔心在舉行不同活動和倡議，與成為約章共同發起人時，會否被控顛覆國家政權，形容自己面對荒謬的局面。

周永康最終決定簽署約章，他說：「掙扎嘅過程裡面發現，大家理想中嘅香港人，理想中嘅香港人即使面對掙扎，都係會義無反顧簽署、同倡議依份聲明同約章」。他續指，約章不是一個一鎚定音的政治倡議，而是推動思考香港離散社群、香港人可如何推動香港的民主運動，求同存異提出共同的方向。

他續指，近兩星期來的關心香港的人都會感到強烈的悲劇感，但他勉勵香港人「香港嘅故事從來都唔係悲劇，香港故事從來都係香港人逆流而上嘅奮鬥史」，強調香港故事不限於悲劇，香港人有能力超越政權撰寫故事，並呼籲香港人「毋忘初衷」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！