武肺疫苗上月26日開始接種，德國BioNTech研發的復必泰疫苗亦已於本月10日開打，但政府力谷嘅國產科興，至今有6人在接種科興後死亡。上月16日，疫苗顧問專家委員會以「效益大於風險」為由為科興開綠燈，委員之一許樹昌會上表示相信科興很快會提交數據，「相信佢一定出到（期刊）」，但過程需時，故認為唔需要等。

眨下眼一個月又過咗，接種疫苗嘅甩底率隨住死亡個案增加，為鼓勵市民接種，早排港大微生物學系講座教授袁國勇出動，以「超齡」唔試得自己有份研發嘅港大噴鼻疫苗，改打BioNTech疫苗，希望成為示範榜樣鼓勵市民打針。問袁教授點解唔打科興，佢嘅理由係自己屬較高危染病的群組，需要「副作用較多、但保護能力較佳」、「猛一啲」嘅疫苗。

港大袁教授出針出力，中大醫學院院長陳家亮教授即率領多位教授，率先喺中大醫院接種疫苗，以為鼓勵市民考慮接種。有份打針嘅，包括腫瘤學系系主任莫樹錦教授、醫學院助理院長（校友事務）容樹恒教授，仲有內科及藥物治療學系系主任許樹昌教授等等。咁中大醫院可以接種邊種疫苗呢？答案係：BioNTech。

「蘋果同橙你唔可以咁樣去比較」

身為疫苗顧問專家委員會委員，許樹昌教授曾被問過有關科興疫苗有效率遠低於其他呢個問題，當時許教授話醫學界一般唔會比較唔同疫苗嘅保護率，因為各種疫苗測試嘅參與者、接種時間同地點都唔同，「蘋果同橙你唔可以咁樣去比較，你唔係用緊同一班人去試同一樣嘅藥物，一般都唔會咁樣計。」

當時記者再追問教授會唔會接種科興疫苗以增加市民信心，許就話「私人問題唔好答，唔應該將呢啲問題政治化」，而家終於有答案喇。

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