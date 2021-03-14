政府今晨（14日）刊憲，列西營盤第三街133號至153號、第二街仁福大廈及海昇大廈等共13棟大廈列「污水樓」須強制檢測，不少居民均擔憂政府今晚會成為「突襲封區」的目標，紛紛到附近的超巿購買簡單的日用品。有居民表示，今早在住戶群組中，看到山道一帶咪錶位被封，指「一定係封到我哋啦」，更有位於第三街的餐廳伙記指，已通知家人謂今晚或會被封區，未能回家。

堅尼地城檢測站大排長龍 嚇走居民

此外，政府於堅尼地城遊樂場設檢測站，適逢周日，累計約1千人到該站檢測，早上更一度需輪候逾個半小時， 其間更曾出現逾200人的長龍，排隊的巿民未有保持社交距離。

在堅尼地城一帶工作的陳太，在收到強制檢測通知後，今日即來到檢測站，但見大排長龍即離開：「梗係唔做啦！咁多人，我唔使返屋企呀？」決定明天才來。她指對於中西區一帶爆疫不太擔心：「擔心都無符㗎，自己小心囉」，稱已做足防疫措施，「少咗好多（出街），但有時呢啲好難講，啱唔啱先，即係去到邊到都要小心」。

陳太指健身群組的爆疫，令疫情邁向第五波爆發，感到相當無辜，認為有人不自律：「你整個跳舞組又整到鬼馬五六，而家呢次又係咁」、「但你都無計㗎，啱唔啱先，唔通打佢咩？」

污水樣本檢測呈陽性須強檢大廈

●西營盤薄扶林道35至37號豐林大廈

●西營盤薄扶林道39號東銘閣

●西營盤薄扶林道41至43號利威樓

●西營盤薄扶林道63號第2座

●西營盤第三街133號豐盛大廈

●西營盤第三街135至139號新寶大廈

●西營盤第三街145號

●西營盤第三街147至149號

●西營盤第三街151至153號

●西營盤第三街155號／水街8至10號

●西營盤第二街120至126號仁福大廈

●西營盤三多里2及12號／第二街141及143號海昇大廈第1期

●西營盤第二街128號海昇大廈第2座

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