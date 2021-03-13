【本報訊】一名無病徵的三菱升降機維修員確診，確診前三天曾到觀塘四條公共屋邨及秀茂坪紀律部隊宿舍維修升降機，與他一起工作的同事需送往檢疫中心。衞生署上周五片段式交代一名女警初步確診，疑為香港警隊隱瞞疫情，衞生防護中心傳染病處主任張竹君否認誤導。

稱女警「冇嘢做」 當局否認誤導

昨日其中一名新增的源頭不明患者是第11255號36歲男子，居於牛池灣彩輝邨彩華樓，任職三菱升降機維修員。他無病徵，3月11日因公司安排檢測而呈陽性。確診前曾到多處地方維修升降機，包括3月10日曾到雲漢邨漢松樓及漢柏樓；11及12日曾到觀塘樂華邨奐華樓及喜華樓、和樂邨恆安樓、廣田邨廣逸樓、秀茂坪紀律部隊宿舍第4及5座。約有一至兩名與他一同工作的同事需檢疫。

另一患者是第11243號剛在伊利沙伯醫院產子的34歲女子，張竹君前天在記者會上交代該個案時稱她「暫時冇嘢做」。警方昨日凌晨才交代，一名34歲旺角警區牌照小隊的女警初步確診。昨日的疫情簡報會上，在記者查詢下張竹君才確認該確診產婦是女警，但否認有意誤導：「我話佢暫時冇返工，唔係話佢失業。」

醫管局表示，該女警於2月28日入住伊院，入院篩查呈陰性，3月1日分娩，4日出院。她確診後，院方經接觸追蹤，一名曾與她同病格的需檢疫，該孕婦為廣華醫院護士，最後上班日為2月16日。該病房的醫護人員需接受檢測。