政府突發封鎖半山羅便臣道殷樺花園及雍景台，於周六（14日）晚10時開始，陸續安排居民到位於羅便臣道的臨時檢測帳篷接受檢測。至接近晚上11時半，到殷樺花園第二期的居民準備經一期到臨時檢測帳篷進行檢測，但有居民對其安排表示強烈不滿，並欲與警方及民政署職員理論。

「要吵醒（女兒）做檢查」

住二期高層的劉小姐表示，早前一期有確診個案，質疑為何政府會有此安排，「你（政府）就係驚有人確診先要做test（驗測），但係你又要行去一期，一期又有確診個案，咁點解要take呢個risk？」並希望警方可另開通道讓二期居民前往。對於政府今突襲式封半山區，劉指雖然以往亦有封區，但以為二期可「避過一劫」，又斥政府的行動太慢，「要吵醒（女兒）做檢查」。但因為翌日為周日，故暫未影響日常生活。

潘先生同樣對安排感憤怒，指政府安排不理想，及可安排大廈旁的公共樓梯讓二期居民進出，故續向民政署職員查詢，並要求改通道。被問及若然警方堅持不改，潘坦言「咁可能要收$5,000告票」，又指自己無理由要到高危地方做檢測；續指對封區感突然，但自己並不反對。

其後有民政署職員到殷樺花園第二期旁邊的公用樓梯視察，其間不斷用對講機溝通，但仍未有開放任何通道，部份二期居民依舊需經曾有確診個案的殷樺花園一期前往檢測。

患心臟病 7旬長者排隊逾1小時等驗毒

有《蘋果》讀者投訴，指其父親為殷樺花園住戶，對政府安排大感不滿。讀者指其父已經70歲，並有心臟病，仍然被要求排隊約一個小時，當局又要求長者及孕婦需要與其他居民一同排隊等候檢測。她又指居民都被迫於屋苑的停車場內排隊，但人與人之間並沒有保持社交距離。讀者批評，若當中有確診者，將可能導致查條隊伍出現爆發。

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