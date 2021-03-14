全港逾1,400家酒吧因政府禁令被迫停業逾三個月。酒吧業協會指，已出現第三輪結業潮，近三星期再多70間酒吧倒閉，至今累計有近300間酒吧結業。協會指，酒吧已跟足指引停業3個月，但政府仍未能做到抗疫「清0」，甚至有新一輪爆發，各行業發生小型爆疫潮將成「新常態」，要求政府讓酒吧立即復業，和至少為每間酒吧賠償50萬元，否則或會就防疫規例進行司法覆核，強調即使勝算不高，亦會盡力為業界爭取。

香港酒吧業協會與一批酒吧員工手持「要養子女」、「無錢食飯」等字句召開記者會。協會主席錢雋永指，由跳舞群組引爆第四波疫情至今，酒吧業界遭政府勒令停業三個半月，惟政府不但未能做到「抗疫清0」，近日更爆發健身中心群組，隨時成為第五波疫情的開端。

1萬從業員受影響

錢雋永指，酒吧業期望可犧牲利益配合抗疫，但現時就是「白白浪費咗三個半月」，這期間酒吧仍要繳交租金及支付員工一半薪金，酒吧業界現已出現第三輪結業潮，近三星期再多70間酒吧結業，佔整體行業約5%；疫情至今累計已有疫情至今累計有近300間酒吧結業，佔全行兩成，約1萬名從業員受影響。

他說，由跳舞群組、餐飲群組或近日的健身群組，政府盡了力還是未能控制疫情，相信未來各行業都有機會出現小型爆疫潮，成為新常態，沒完沒了地出現，擔心酒吧業開業無期，只會引發新一輪結業潮，「政府是否想令到更多人失業，令到更多家庭失去經濟支柱？」

促政府「放一條生路」

錢雋永重申，業界願配合抗疫，包括要求客人使用安心出行或填個人資料、員工每兩星期進行檢測，甚至呼籲前綫職員接種疫苗等，促政府放業界一條生路，讓業界立即復業，當局亦至少為每間酒吧賠償50萬元，以支付第四波疫情以來拖欠業主的租金。

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